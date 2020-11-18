У Польщі після затримання поліцією помер українець





За інформацією Окружної прокуратури у Лодзі померлий поводився агресивно і був затриманий цивільними особами ще до прибуття поліції, повідомляє



Як повідомив речник Окружної прокуратури у Лодзі Кшиштоф Копаня, чоловік поводився агресивно щодо перехожих, напав з палкою на жінку, яка стояла на зупинці громадського транспорту.



“До того, як на місце прибули поліцейські, чоловік був затриманий сторонніми особами, йдеться про щонайменше трьох цивільних осіб”,- повідомив Копаня.



За його інформацією, поліцейські закули українця в кайданки, більше не застосовуючи щодо нього фізичної сили.



Невдовзі після цього чоловіку стало зле, і він знепритомнів. На місце прибули рятувальники, які намагалися реанімувати чоловіка, однак він помер.



За словами Копані, зараз прокуратура намагається встановити усі обставини трагічної події.



Раніше ми повідомляли, що на південному заході Польщі у місті Зелена Гура 12 жовтня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Скєрнєвіце Лодзького воєводства (центр Польщі) після затримання поліцією у п'ятницю ввечері помер 38-річний громадянин України.За інформацією Окружної прокуратури у Лодзі померлий поводився агресивно і був затриманий цивільними особами ще до прибуття поліції, повідомляє Укрінформ із посиланням на Fakt.pl.Як повідомив речник Окружної прокуратури у Лодзі, чоловік поводився агресивно щодо перехожих, напав з палкою на жінку, яка стояла на зупинці громадського транспорту.“До того, як на місце прибули поліцейські, чоловік був затриманий сторонніми особами, йдеться про щонайменше трьох цивільних осіб”,- повідомив Копаня.За його інформацією, поліцейські закули українця в кайданки, більше не застосовуючи щодо нього фізичної сили.Невдовзі після цього чоловіку стало зле, і він знепритомнів. На місце прибули рятувальники, які намагалися реанімувати чоловіка, однак він помер.За словами Копані, зараз прокуратура намагається встановити усі обставини трагічної події.Раніше ми повідомляли, що на південному заході Польщі у місті Зелена Гура 12 жовтня помер 46-річний трудовий мігрант з України

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