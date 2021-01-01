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Кабмін змінив порядок виплати стипендій

Кабмін змінив порядок виплати стипендій
Кабмін вніс зміни до порядку призначення та виплати стипендій. Повертається норма про кількість одержувачів стипендій, яка раніше була зменшена урядом.

Постанова оприлюднена на Урядовому порталі, передає Корреспондент.net.

Зазначається, що кожен семестр вчена рада ВНЗ визначає однаковий для всіх факультетів ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія. Цей показник встановлюється у відсотках (в діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державними (регіональними) замовленнями.

Кабмін повернув норму, яка була встановлена ​​раніше, але була знижена до 35-40% ухвалою від 1 вересня 2021 р. №933.

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Теги: стипендії, Кабмін
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