Кабмін змінив порядок виплати стипендій





Постанова оприлюднена на Урядовому порталі, передає



Зазначається, що кожен семестр вчена рада ВНЗ визначає однаковий для всіх факультетів ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія. Цей показник встановлюється у відсотках (в діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державними (регіональними) замовленнями.



Кабмін повернув норму, яка була встановлена ​​раніше, але була знижена до 35-40% ухвалою від 1 вересня 2021 р. №933.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін вніс зміни до порядку призначення та виплати стипендій. Повертається норма про кількість одержувачів стипендій, яка раніше була зменшена урядом.Постанова оприлюднена на Урядовому порталі, передає Корреспондент.net Зазначається, що кожен семестр вчена рада ВНЗ визначає однаковий для всіх факультетів ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія. Цей показник встановлюється у відсотках (в діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державними (регіональними) замовленнями.Кабмін повернув норму, яка була встановлена ​​раніше, але була знижена до 35-40% ухвалою від 1 вересня 2021 р. №933.

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