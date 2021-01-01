Дожити до 100 років: який продукт варто додати до раціону

Продукти, які людина вживає щодня, впливають на її самопочуття, здоров’я та тривалість життя загалом. Науковці провели дослідження, порівнявши “західну” дієту з великою кількістю червоного м’яса, оброблених продуктів, рафінованого зерна, цукру та раціон, багатий бобовими, овочами, фруктами, рибою. Після 18 років спостереження вони виявили, що у тих, хто харчувався за другим типом, загальний ризик смертності знизився на 17%, зокрема від серцево-судинних захворювань – на 28%.Водночас ключову роль у такій дієті відігравали саме бобові."Квасоля багата на рослинний білок і клітковину та майже не містить жиру. Наприклад, в одній чашці чорних бобів ви споживаєте 15 г білка, 15 г клітковини і менше 1 г цукру і жиру", – йдеться у матеріалі.У тексті також зазначається, що отримання достатньої кількості клітковини пов’язане з більш тривалим і здоровим життям. Вона знижує ризик депресії, гіпертонії, діабету. Крім того, бобові – потужний антиоксидант, вони містять поліфенол, який, як з’ясували дослідники, також може допомогти уповільнити старіння.