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Дожити до 100 років: який продукт варто додати до раціону

Дожити до 100 років: який продукт варто додати до раціону
Продукти, які людина вживає щодня, впливають на її самопочуття, здоров’я та тривалість життя загалом. Науковці провели дослідження, порівнявши “західну” дієту з великою кількістю червоного м’яса, оброблених продуктів, рафінованого зерна, цукру та раціон, багатий бобовими, овочами, фруктами, рибою. Після 18 років спостереження вони виявили, що у тих, хто харчувався за другим типом, загальний ризик смертності знизився на 17%, зокрема від серцево-судинних захворювань – на 28%.

Водночас ключову роль у такій дієті відігравали саме бобові.

"Квасоля багата на рослинний білок і клітковину та майже не містить жиру. Наприклад, в одній чашці чорних бобів ви споживаєте 15 г білка, 15 г клітковини і менше 1 г цукру і жиру", – йдеться у матеріалі.

У тексті також зазначається, що отримання достатньої кількості клітковини пов’язане з більш тривалим і здоровим життям. Вона знижує ризик депресії, гіпертонії, діабету. Крім того, бобові – потужний антиоксидант, вони містять поліфенол, який, як з’ясували дослідники, також може допомогти уповільнити старіння.


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Теги: квасоля, довгожителя
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