вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні майже вдвічі зменшилась кількість хворих на COVID-19

В Україні майже вдвічі зменшилась кількість хворих на COVID-19
Минулої доби в Україні виявили 6 622 випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

«За добу 04 грудня в Україні зафіксовано 6 622 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 690, медпрацівників – 68);», - йдеться в повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 926 осіб, летальних випадків - 278, одужало – 9 274 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 497 477 осіб; одужало – 3 050 659 осіб; летальних випадків – 88 280; проведено ПЛР-тестувань – 16 076 359.

За даними МОЗ, минулої доби.112 657 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 40 278 людей, повністю імунізовані – 72 379 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 725 905 людей, з них отримали першу дозу – 13 725 903 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 762 441 людина. Загалом проведено 25 488 344 щеплення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: COVID-19
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський виш співпрацюватиме з Школою китайської мови «Hong Long»
Сьогодні, 10:01
Курс валют у Луцьку на 5 грудня
Сьогодні, 09:23
В Україні майже вдвічі зменшилась кількість хворих на COVID-19
Сьогодні, 09:08
«Укрзалізниця» запустила новий портал замовлення сервісних послуг
Сьогодні, 08:19
На змаганнях із важкої атлетики волинські спортсмени вибороли 11 нагород.ФОТО
Сьогодні, 05:18
Схожі новини
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги
20 листопад, 10:24
Таблетки від ковіду: Британія перша у світі схвалила ліки від Covid-19 Таблетки від ковіду: Британія перша у світі схвалила ліки від Covid-19
04 листопад, 22:23
Вчені з’ясували, чи впливає COVID-19 на пам’ять Вчені з’ясували, чи впливає COVID-19 на пам’ять
25 жовтень, 02:20
П'ять смертей та 284 нові випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу П'ять смертей та 284 нові випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
15 жовтень, 10:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський виш співпрацюватиме з Школою китайської мови «Hong Long»
Сьогодні, 10:01
 0
Курс валют у Луцьку на 5 грудня
Сьогодні, 09:23
 0
В Україні майже вдвічі зменшилась кількість хворих на COVID-19
Сьогодні, 09:08
 0
«Укрзалізниця» запустила новий портал замовлення сервісних послуг
Сьогодні, 08:19
 0
На змаганнях із важкої атлетики волинські спортсмени вибороли 11 нагород.ФОТО
Сьогодні, 05:18
 0
Медіа
відео
1/8