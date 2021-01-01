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Курс валют у Луцьку на 5 грудня

Курс валют у Луцьку на 5 грудня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на неділю, 5 грудня, такий: купівля – 27,15, продаж – 27,35.

Євро купують за 30,7, продають за 30,95.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,65, а купують за 6,72.

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Теги: курс валют
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