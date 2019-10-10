Як покарали вандала, який у парку Ковеля пошкодив топіарні фігури
Сьогодні, 11:27
Суд притягнув до адміністративної відповідальності неповнолітнього Дмитра О.- студента Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького національного технічного університету. Про це пише Ковель media.
За даними районного управління поліції, 20 жовтня цього року після 22 години у Ковелі в парку культури і відпочинку імені Лесі Українки він вилазив на металеві конструкції топіарію, внаслідок чого умисно пошкодив їх та рослинні насадження, що були в середині.
За ці дії правоохоронці склали на хлопця протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).
В судовому засіданні він свою провину визнав повністю.
Суддя Ковельського міськрайонного суду Петро Бойчук постановив накласти на неповнолітнього штраф в розмірі 7-ми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 гривень, та стягнути з нього судовий збір в сумі 454 гривні.
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За даними районного управління поліції, 20 жовтня цього року після 22 години у Ковелі в парку культури і відпочинку імені Лесі Українки він вилазив на металеві конструкції топіарію, внаслідок чого умисно пошкодив їх та рослинні насадження, що були в середині.
За ці дії правоохоронці склали на хлопця протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).
В судовому засіданні він свою провину визнав повністю.
Суддя Ковельського міськрайонного суду Петро Бойчук постановив накласти на неповнолітнього штраф в розмірі 7-ми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 гривень, та стягнути з нього судовий збір в сумі 454 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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