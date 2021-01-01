Папа Римський попросив вибачення у православних за дії католиків

Франциск попросив прощення у православних за рішення та дії католиків, які стали причиною поділу між християнами.



Це сталося під час зустрічі понтифіка з предстоятелем Елладської православної церкви, Єронімом ІІ у Греції, інформує



"З соромом визнаю від імені Католицької Церкви, що дії та рішення, які трохи або зовсім нічого спільного не мають з Ісусом і з Євангелієм, продиктовані насамперед жагою до прибутку і влади, ослабили спілкування. Історія має свій тягар, і сьогодні я відчуваю потребу відновити прохання про прощення, звернене до Бога і до братів, за помилки, скоєні багатьма католиками", — сказав понтифік.



Він наголосив, що християни повинні будувати своє спілкування "не на розрахунках, стратегіях та вигоді, а на єдиній моделі — Пресвятій Трійці". Папа Римський також закликав християнські конфесії до єднання задля проповіді Христової любові. При цьому він наголосив, що перед християнами стоять й інші виклики, наприклад, боротьба зі зміною клімату, вирішення міграційної кризи, а також "засудження короткозорої політики сильних держав" щодо виробництва енергії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Папа Римськийпопросив прощення у православних за рішення та дії католиків, які стали причиною поділу між християнами.Це сталося під час зустрічі понтифіка з предстоятелем Елладської православної церкви, Єронімом ІІ у Греції, інформує Суспільне з послання на Vatican News."З соромом визнаю від імені Католицької Церкви, що дії та рішення, які трохи або зовсім нічого спільного не мають з Ісусом і з Євангелієм, продиктовані насамперед жагою до прибутку і влади, ослабили спілкування. Історія має свій тягар, і сьогодні я відчуваю потребу відновити прохання про прощення, звернене до Бога і до братів, за помилки, скоєні багатьма католиками", — сказав понтифік.Він наголосив, що християни повинні будувати своє спілкування "не на розрахунках, стратегіях та вигоді, а на єдиній моделі — Пресвятій Трійці". Папа Римський також закликав християнські конфесії до єднання задля проповіді Христової любові. При цьому він наголосив, що перед християнами стоять й інші виклики, наприклад, боротьба зі зміною клімату, вирішення міграційної кризи, а також "засудження короткозорої політики сильних держав" щодо виробництва енергії.

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