Вийшов з квартири та не повернувся: розшукують чоловіка з Нововолинська

Ромасюка Юрія Руслановича, який народився 6-го травня 1992 року у селі Заболотці Литовезької громади.



Зазначають, що житель Нововолинська 3-го грудня вийшов з квартири та не повернувся по цей час, – повідомили



Був одягнений у зимову куртку темно-синього кольору, чорні кросівки та темно-сині штани. Шапка темно-сірого кольору.



Прикмети: ріст розшукуваного 180 см., середньої тілобудови, волосся світло-русявого кольору, очі голубі.



При отриманні будь-якої інформації просять повідомляти за телефонами 093 127 10 36,102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинська поліція розшукує громадянина, який народився 6-го травня 1992 року у селі Заболотці Литовезької громади.Зазначають, що житель Нововолинська 3-го грудня вийшов з квартири та не повернувся по цей час, – повідомили БУГу у місцевій поліції.Був одягнений у зимову куртку темно-синього кольору, чорні кросівки та темно-сині штани. Шапка темно-сірого кольору.Прикмети: ріст розшукуваного 180 см., середньої тілобудови, волосся світло-русявого кольору, очі голубі.При отриманні будь-якої інформації просять повідомляти за телефонами

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію