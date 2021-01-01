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Вийшов з квартири та не повернувся: розшукують чоловіка з Нововолинська

Вийшов з квартири та не повернувся: розшукують чоловіка з Нововолинська
Нововолинська поліція розшукує громадянина Ромасюка Юрія Руслановича, який народився 6-го травня 1992 року у селі Заболотці Литовезької громади.

Зазначають, що житель Нововолинська 3-го грудня вийшов з квартири та не повернувся по цей час, – повідомили БУГу у місцевій поліції.

Був одягнений у зимову куртку темно-синього кольору, чорні кросівки та темно-сині штани. Шапка темно-сірого кольору.

Прикмети: ріст розшукуваного 180 см., середньої тілобудови, волосся світло-русявого кольору, очі голубі.

При отриманні будь-якої інформації просять повідомляти за телефонами 093 127 10 36,102.

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Теги: Ромасюк, розшук
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