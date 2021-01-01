Троє волинян – серед найкращих молодих футболістів Першої ліги

Грудень – звичний час підбиття підсумків першої частини чемпіонату в Першій лізі України з футболу.Як повідомляє пресслужба луцького футбольного клубу, «Волинь» була наймолодшою за середнім віком командою дивізіону, тож не дивно, що стала найбільш представленою командою у «Молодіжній збірній осені» від традиційних оглядачів Першої ліги з порталу «FootBoom».За умовами, до такої збірної відбирали гравців максимум 2000-го року народження, які зіграли як мінімум в десяти поєдинках своєї команди у першій частині сезону. А від «Волині» у цій збірній – одразу троє представників.Серед них – захисник(19 матчів у Першій лізі цього сезону, а також 2 матчі та 1 гол в Кубку), опорний півзахисник(16 матчів та 1 гол у чемпіонаті, а також усі три матчі на кубковому фронті), а також найкращий бомбардир нашої команди цього сезону(18 матчів, 6 голів у Першій лізі та 3 матчі в Кубку)."Вітаємо наших хлопців із заслуженими авансами, а також бажаємо їм подальшого росту та прогресу в складі «Хрестоносців», - йдетья на офіційному сайті луцькогої «Волині».