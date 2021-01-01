Шмигаль розповів, як підвищать пенсії у наступному році





На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи підсумки тижня у



Він нагадав, що з 1 грудня в Україні зросла мінімальна заробітна плата - з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн та пенсії. "Зростання становитиме до 200 грн, залежно від стажу. Крім того, збільшуються надбавки та підвищення до пенсії, зокрема ветеранам війни й особам, які мають особливі заслуги.



Це вже десяте підвищення пенсій за рік, і Уряд надалі працює, щоб покращити забезпечення українських пенсіонерів. На 2022 рік, окрім планової індексації, передбачається також підвищення надбавок і доплат до пенсій та встановлення мінімальних пенсійних виплат в розмірі 3 тис. грн для людей старше 70 років", - зауважив Шмигаль.



Очільник уряду відзначив, що держбюджет-2022,



Серед позитивних новацій прем'єр також відзначив запуск на порталі Дія нових онлайн-послуг: відтепер у Дії за кілька кліків можна оформити субсидії, подати заявку на призначення або перерахунок пенсії, отримати довідки ОК-5 та ОК-7.



Також цього тижня запущено масштабне бета-тестування місця зміни реєстрації онлайн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наступного року в Україні триватиме зростання пенсійних виплат, це передбачає схвалений парламентом закон про державний бюджет на 2022 рік.На цьому наголосив Прем'єр-міністр, коментуючи підсумки тижня у Фейсбуці Він нагадав, що з 1 грудня в Україні зросла мінімальна заробітна плата - з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн та пенсії. "Зростання становитиме до 200 грн, залежно від стажу. Крім того, збільшуються надбавки та підвищення до пенсії, зокрема ветеранам війни й особам, які мають особливі заслуги.Це вже десяте підвищення пенсій за рік, і Уряд надалі працює, щоб покращити забезпечення українських пенсіонерів. На 2022 рік, окрім планової індексації, передбачається також підвищення надбавок і доплат до пенсій та встановлення мінімальних пенсійних виплат в розмірі 3 тис. грн для людей старше 70 років", - зауважив Шмигаль.Очільник уряду відзначив, що держбюджет-2022, прийнятий нинішнього тижня Верховною Радою , і надалі зосереджуватиметься на пріоритетних для держави напрямках: на медичній та освітній сферах, на посиленні безпеки й обороноздатності, на соціальній сфері, інфраструктурі, підтримці бізнесу та інновацій.Серед позитивних новацій прем'єр також відзначив запуск на порталі Дія нових онлайн-послуг: відтепер у Дії за кілька кліків можна оформити субсидії, подати заявку на призначення або перерахунок пенсії, отримати довідки ОК-5 та ОК-7.Також цього тижня запущено масштабне бета-тестування місця зміни реєстрації онлайн.

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