Шмигаль розповів, як підвищать пенсії у наступному році
Сьогодні, 19:16
Наступного року в Україні триватиме зростання пенсійних виплат, це передбачає схвалений парламентом закон про державний бюджет на 2022 рік.
На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи підсумки тижня у Фейсбуці.
Він нагадав, що з 1 грудня в Україні зросла мінімальна заробітна плата - з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн та пенсії. "Зростання становитиме до 200 грн, залежно від стажу. Крім того, збільшуються надбавки та підвищення до пенсії, зокрема ветеранам війни й особам, які мають особливі заслуги.
Це вже десяте підвищення пенсій за рік, і Уряд надалі працює, щоб покращити забезпечення українських пенсіонерів. На 2022 рік, окрім планової індексації, передбачається також підвищення надбавок і доплат до пенсій та встановлення мінімальних пенсійних виплат в розмірі 3 тис. грн для людей старше 70 років", - зауважив Шмигаль.
Очільник уряду відзначив, що держбюджет-2022, прийнятий нинішнього тижня Верховною Радою, і надалі зосереджуватиметься на пріоритетних для держави напрямках: на медичній та освітній сферах, на посиленні безпеки й обороноздатності, на соціальній сфері, інфраструктурі, підтримці бізнесу та інновацій.
Серед позитивних новацій прем'єр також відзначив запуск на порталі Дія нових онлайн-послуг: відтепер у Дії за кілька кліків можна оформити субсидії, подати заявку на призначення або перерахунок пенсії, отримати довідки ОК-5 та ОК-7.
Також цього тижня запущено масштабне бета-тестування місця зміни реєстрації онлайн.
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На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи підсумки тижня у Фейсбуці.
Він нагадав, що з 1 грудня в Україні зросла мінімальна заробітна плата - з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн та пенсії. "Зростання становитиме до 200 грн, залежно від стажу. Крім того, збільшуються надбавки та підвищення до пенсії, зокрема ветеранам війни й особам, які мають особливі заслуги.
Це вже десяте підвищення пенсій за рік, і Уряд надалі працює, щоб покращити забезпечення українських пенсіонерів. На 2022 рік, окрім планової індексації, передбачається також підвищення надбавок і доплат до пенсій та встановлення мінімальних пенсійних виплат в розмірі 3 тис. грн для людей старше 70 років", - зауважив Шмигаль.
Очільник уряду відзначив, що держбюджет-2022, прийнятий нинішнього тижня Верховною Радою, і надалі зосереджуватиметься на пріоритетних для держави напрямках: на медичній та освітній сферах, на посиленні безпеки й обороноздатності, на соціальній сфері, інфраструктурі, підтримці бізнесу та інновацій.
Серед позитивних новацій прем'єр також відзначив запуск на порталі Дія нових онлайн-послуг: відтепер у Дії за кілька кліків можна оформити субсидії, подати заявку на призначення або перерахунок пенсії, отримати довідки ОК-5 та ОК-7.
Також цього тижня запущено масштабне бета-тестування місця зміни реєстрації онлайн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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