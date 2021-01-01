Поліція розпочала «полювання» на власників пасажирських бусів: як уникнути штрафу
Сьогодні, 21:22
Українці, які завезли старі автомобілі з Європи, стикаються з масою проблем, пов'язаних з їхньою легалізацією в Україні. Ті, хто не встиг під час пільгового періоду розмитнити, намагаються продати по запчастинах, щоб не платити величезні штрафи та повернути частину своїх грошей.
Наразі митники стали штрафувати власників мікроавтобусів, які в Європі були куплені як вантажні, а потім в Україні перероблені на пасажирські, передають ФАКТИ.
Розмитнити легально такі авто не можна. І якщо раніше деякі водії та митні брокери під час розмитнення користувалися тіньовими схемами, то тепер у зв'язку з розголосом та ситуацією з «євробляхами», ці схеми стали спливати.
Митники посилили перевірки. Експерти попереджають, що машини, які оформлялися переробленими, митники виявлять та оформлять відповідний протокол і на брокера, і на людину, яка бусик розмитнила.
Наразі розмитнити вантажний бус, який не відповідає Євро-5, неможливо.
Власникам таких автомобілів, щоб не нарватися на величезний штраф, експерти радять:
- відмовитися від авто на користь держави: привезти машину прямо на митницю, написати заяву, перевести бус у відповідний митний режим і закрити таким чином зобов'язання перед митницею;
- передати автомобіль державі — одній з військових частин.
Нагадаємо, митниця може перевіряти митні декларації протягом трьох років з моменту розмитнення авто. Вже є випадки, коли митники конфісковують навіть давно розмитнені автомобілі, знаходячи підробку у документах, на підставі яких машина потрапила до України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Наразі митники стали штрафувати власників мікроавтобусів, які в Європі були куплені як вантажні, а потім в Україні перероблені на пасажирські, передають ФАКТИ.
Розмитнити легально такі авто не можна. І якщо раніше деякі водії та митні брокери під час розмитнення користувалися тіньовими схемами, то тепер у зв'язку з розголосом та ситуацією з «євробляхами», ці схеми стали спливати.
Митники посилили перевірки. Експерти попереджають, що машини, які оформлялися переробленими, митники виявлять та оформлять відповідний протокол і на брокера, і на людину, яка бусик розмитнила.
Наразі розмитнити вантажний бус, який не відповідає Євро-5, неможливо.
Власникам таких автомобілів, щоб не нарватися на величезний штраф, експерти радять:
- відмовитися від авто на користь держави: привезти машину прямо на митницю, написати заяву, перевести бус у відповідний митний режим і закрити таким чином зобов'язання перед митницею;
- передати автомобіль державі — одній з військових частин.
Нагадаємо, митниця може перевіряти митні декларації протягом трьох років з моменту розмитнення авто. Вже є випадки, коли митники конфісковують навіть давно розмитнені автомобілі, знаходячи підробку у документах, на підставі яких машина потрапила до України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Домашню їжу військовим на Донбас: волинські волонтери зібрали чергову партію гостинців.ВІДЕО
Сьогодні, 22:24
Поліція розпочала «полювання» на власників пасажирських бусів: як уникнути штрафу
Сьогодні, 21:22
Дощ та мокрий сніг — погода на Волині на завтра, 6 грудня
Сьогодні, 20:00
На трасі між Луцьком та Володимиром трапилася масштабна ДТП за участі 4-ох автівок.ВІДЕО
Сьогодні, 19:27
Шмигаль розповів, як підвищать пенсії у наступному році
Сьогодні, 19:16
Медіа