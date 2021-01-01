На трасі між Луцьком та Володимиром трапилася масштабна ДТП за участі 4-ох автівок.ВІДЕО
Сьогодні, 19:27
Сьогодні, 6 грудня, у селі Холопичі Затурцівської громади Володимир-Волинського району чотирьох автівок потрапили у ДТП.
Свідки автопригоди виклали відео з місця події у спільноті «Твій Володимир» у Фейсбуці.
Автопригода трапилася близько 17-ї години. На місці працюють рятувальники, медики та поліція.
Деталі – згодом.
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Свідки автопригоди виклали відео з місця події у спільноті «Твій Володимир» у Фейсбуці.
Автопригода трапилася близько 17-ї години. На місці працюють рятувальники, медики та поліція.
Деталі – згодом.
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Коментарі 1
Сьогодні ще 5 грудня ;)
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