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На трасі між Луцьком та Володимиром трапилася масштабна ДТП за участі 4-ох автівок.ВІДЕО

На трасі між Луцьком та Володимиром трапилася масштабна ДТП за участі 4-ох автівок.ВІДЕО
Сьогодні, 6 грудня, у селі Холопичі Затурцівської громади Володимир-Волинського району чотирьох автівок потрапили у ДТП.

Свідки автопригоди виклали відео з місця події у спільноті «Твій Володимир» у Фейсбуці.

Автопригода трапилася близько 17-ї години. На місці працюють рятувальники, медики та поліція.

Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, 4 автомобіля, Холопичі
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Коментарі 1
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Сьогодні ще 5 грудня ;)
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