6 грудня на Волині: гортаючи календар

День народження сьогодні святкує ведуча, журналіст(на фото).Також день народження відзначають заслужена артистка України, артистка облмуздрамтеатру, заступник директора з організаційно-творчої роботи Палацу учнівської молоді, громадський активістта відомий волинський артист, лідер гурту «Чорні черешні»6 грудня іменини відзначають Олександр, Олексій, Григорій та Макар.вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі!6 грудня – День Збройних Сил України. Цей день приурочений до дати прийняття Закону незалежної України від 6-го грудня 1991-го року «Про Збройні Сили України». Саме свято - День Збройних Сил України було встановлено у 1993-му році постановою Верховної Ради України.А ще сьогодні - День народження мікрохвильової печі.