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6 грудня на Волині: гортаючи календар

6 грудня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні святкує ведуча, журналіст Наталка Войтович (на фото).

Також день народження відзначають заслужена артистка України, артистка облмуздрамтеатру Лариса Зеленова, заступник директора з організаційно-творчої роботи Палацу учнівської молоді Олена Балабаш, громадський активіст Дмитро Климук, та відомий волинський артист, лідер гурту «Чорні черешні» Юрій Поліщук.

6 грудня іменини відзначають Олександр, Олексій, Григорій та Макар.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі!

6 грудня – День Збройних Сил України. Цей день приурочений до дати прийняття Закону незалежної України від 6-го грудня 1991-го року «Про Збройні Сили України». Саме свято - День Збройних Сил України було встановлено у 1993-му році постановою Верховної Ради України.

А ще сьогодні - День народження мікрохвильової печі.

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