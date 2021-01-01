«Нова пошта» вводить нові тарифи: що зміниться



Про нові тарифи пише



Три нові тарифні зони:



- По місту та його передмістю.

- Між містами України.

- З/в селище міського типу або село.



При доставці у межах міста та його передмістя вводиться три тарифи за вагою посилок: маленька – до 2 кг, середня – до 10 кг і велика – до 30 кг вартість посилок популярних габаритів зміниться. Наприклад, посилки до 2 кг зараз коштують 45, а коштуватимуть 40 гривень.



Посилки вагою до 30 кг коштують 100, а коштуватимуть 80 гривень. Причому в ціну вже входитиме комісія за оголошену вартість до 1000 гривень.



Компанією вводиться нова послуга з доставки документів за 40 гривень. Ціна буде фіксованою на весь рік, а в її вартість вже включений картонний конверт.



З 1 січня 2022 року компанія змінює тарифікацію на доставку та забір посилок кур’єром з адреси. Тепер при замовленні послуг кур’єра не потрібно прив’язуватися до ваги. За будь-яку посилку до 30 кг буде фіксована вартість +30 гривень, а для відправлень понад 30 кг буде +90 грн за кожні 100 кг, і тарифікація йде вже як вантажу.



Також доставка кожної посилки в експрес-накладній з кількома місцями стане тарифікуватися по-новому. Буде оцінюватися кожна посилка за окремим тарифом: посилка з максимальною вагою – за базовим тарифом, всі інші – за зниженим.



Крім того, “Нова пошта” продовжила акційний тариф на доставку в поштомати за 35 гривень, а також накладений платіж без комісії на перший квартал 2022 року. З 1 квітня вартість доставки в поштомат буде 45 гривень.



Також змінюється тариф за доставку, коли покупці відразу після огляду у відділенні хочуть повернути посилку з невідповідним товаром. З 2022 року вартість складе 15 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія “Нова пошта” з 1 січня 2022 року змінює тарифи. Вартість буде розраховуватися в залежності від пунктів призначення за трьома новими тарифними зонами.Про нові тарифи пише agrotrend Три нові тарифні зони:- По місту та його передмістю.- Між містами України.- З/в селище міського типу або село.При доставці у межах міста та його передмістя вводиться три тарифи за вагою посилок: маленька – до 2 кг, середня – до 10 кг і велика – до 30 кг вартість посилок популярних габаритів зміниться. Наприклад, посилки до 2 кг зараз коштують 45, а коштуватимуть 40 гривень.Посилки вагою до 30 кг коштують 100, а коштуватимуть 80 гривень. Причому в ціну вже входитиме комісія за оголошену вартість до 1000 гривень.Компанією вводиться нова послуга з доставки документів за 40 гривень. Ціна буде фіксованою на весь рік, а в її вартість вже включений картонний конверт.З 1 січня 2022 року компанія змінює тарифікацію на доставку та забір посилок кур’єром з адреси. Тепер при замовленні послуг кур’єра не потрібно прив’язуватися до ваги. За будь-яку посилку до 30 кг буде фіксована вартість +30 гривень, а для відправлень понад 30 кг буде +90 грн за кожні 100 кг, і тарифікація йде вже як вантажу.Також доставка кожної посилки в експрес-накладній з кількома місцями стане тарифікуватися по-новому. Буде оцінюватися кожна посилка за окремим тарифом: посилка з максимальною вагою – за базовим тарифом, всі інші – за зниженим.Крім того, “Нова пошта” продовжила акційний тариф на доставку в поштомати за 35 гривень, а також накладений платіж без комісії на перший квартал 2022 року. З 1 квітня вартість доставки в поштомат буде 45 гривень.Також змінюється тариф за доставку, коли покупці відразу після огляду у відділенні хочуть повернути посилку з невідповідним товаром. З 2022 року вартість складе 15 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію