Луцький коваль виготовив символ 2022 року за Східним календарем
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Коваль Андрій Кравчук виготовив скульптуру тигра із планетою у лапах на подарунок лучанам до Нового року. Повідомляє Суспільне.
Фігуру мають завершити до 19 грудня, після чого її встановлять біля головних ялинок міста на Театральному майдані.
Робота над скульптурою триває вже два тижні. Тигр - це символом прийдешнього року. На подвір'ї майстра присутні фігури інших тварин, які давно добре знайомі лучанам. Кожної зими їх можна побачити біля головних ялинок міста.
"Розпочинаючи з 2014 року, в нас започаткувалася така традиція, ми робимо подарунок лучанам. Цьогоріч це вже буде 9 скульптура поспіль", - каже власник кузні Іван Возняк.
Над скульптурою тигра в кузні працюють з літа, за проєктом він у лапах тримає планету. Поки майстри працюють, від скульптури не відходить кіт, який живе у кузні. Ковалі кажуть, що пухнастий надихнув їх на роботу над тигром.
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Фігуру мають завершити до 19 грудня, після чого її встановлять біля головних ялинок міста на Театральному майдані.
Робота над скульптурою триває вже два тижні. Тигр - це символом прийдешнього року. На подвір'ї майстра присутні фігури інших тварин, які давно добре знайомі лучанам. Кожної зими їх можна побачити біля головних ялинок міста.
"Розпочинаючи з 2014 року, в нас започаткувалася така традиція, ми робимо подарунок лучанам. Цьогоріч це вже буде 9 скульптура поспіль", - каже власник кузні Іван Возняк.
Над скульптурою тигра в кузні працюють з літа, за проєктом він у лапах тримає планету. Поки майстри працюють, від скульптури не відходить кіт, який живе у кузні. Ковалі кажуть, що пухнастий надихнув їх на роботу над тигром.
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