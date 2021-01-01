3-річному хворому на рак хлопчику з Волині стало гірше: щодня потрібні донори крові

Анатолію Юзепчуку, який перебуває у дитячій онкогематології, терміново потрібно донори крові. На жаль, стан здоров’я дитини дедалі погіршується, тож терміново потрібне переливання крові. Утім, попри заклики волонтерів, за тиждень відгукнувся лише один донор, а для порятунку життя малюка їх потрібно щонайменше троє на день.



Про це Інформаційному агентству Марія Бадалян.







«Толіку дуже погано, негайно потрібне переливання крові. Проте за тиждень відгукнувся тільки один донор, а це критично мало. Потрібно щонайменше три донори на день. Тільки чоловіки, і обов’язково ті, хто хоч раз здавав кров раніше», - благає небайдужих волинян Марія Бадалян.



Жінка щиро подякувала усім, хто долучився до збору коштів на обстеження хлопчика, однак із жалем повідомила, що стан його настільки важкий, що він нині нетранспортабельний.



«ПЕТ-КТ Толіку вкрай необхідне, адже йому стає дедалі гірше, і потрібно з’ясувати чому. Ми зібрали необхідну суму і лишень чекали вказівок лікарів для сплати рахунку. Однак поїздку до Києва відкладають уже вдруге: у Толіка дуже погані аналізи. Вирушати в дорогу наразі неможливо. Сподіваємось, що згодом зможемо повідомити вам хороші новини. А поки просимо ваших молитов за Толю», - благає волонтерка.



Здати кров можна з понеділка у Центрі крові на Волі, 47. Обов’язково потрібно вказати, що на ім’я Анатолія Юзепчука, який лікується у онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні. Також потрібно зазначити, що кров здається на тромбоконцентрат. З собою необхідно мати паспорт, сертифікат про вакцинацію не потрібен. Для донорства підходять лише чоловіки з 3+ групою крові.



Проконсультуватись стосовно протипоказів, порядку підготовки до здачі крові, а також задати усі питання, що хвилюють, можна за телефоном 095 010 7221.



Волонтери БФ «З Богом у серці наголошують, що телефонувати можна у будь-який час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трирічному, який перебуває у дитячій онкогематології, терміново потрібно донори крові. На жаль, стан здоров’я дитини дедалі погіршується, тож терміново потрібне переливання крові. Утім, попри заклики волонтерів, за тиждень відгукнувся лише один донор, а для порятунку життя малюка їх потрібно щонайменше троє на день.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила засновниця БФ «З Богом у серці» Дитина хворіє з вересня 2020 року. Діагноз – лімфогранулематоз, гепатоспленомегалія. Станом на 5 грудня стан хлопчика вкрай важкий. Для того, щоб підтримати його життя й стабілізувати стан, необхідне переливання крові, але донорів критично не вистачає.«Толіку дуже погано, негайно потрібне переливання крові. Проте за тиждень відгукнувся тільки один донор, а це критично мало. Потрібно щонайменше три донори на день. Тільки чоловіки, і обов’язково ті, хто хоч раз здавав кров раніше», - благає небайдужих волинян Марія Бадалян.Жінка щиро подякувала усім, хто долучився до збору коштів на обстеження хлопчика, однак із жалем повідомила, що стан його настільки важкий, що він нині нетранспортабельний.«ПЕТ-КТ Толіку вкрай необхідне, адже йому стає дедалі гірше, і потрібно з’ясувати чому. Ми зібрали необхідну суму і лишень чекали вказівок лікарів для сплати рахунку. Однак поїздку до Києва відкладають уже вдруге: у Толіка дуже погані аналізи. Вирушати в дорогу наразі неможливо. Сподіваємось, що згодом зможемо повідомити вам хороші новини. А поки просимо ваших молитов за Толю», - благає волонтерка.Здати кров можна з понеділка уОбов’язково потрібно вказати, що на ім’я Анатолія Юзепчука, який лікується у онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні. Також потрібно зазначити, що кров здається на тромбоконцентрат. З собою необхідно мати паспорт, сертифікат про вакцинацію не потрібен. Для донорства підходять лише чоловіки з 3+ групою крові.Проконсультуватись стосовно протипоказів, порядку підготовки до здачі крові, а також задати усі питання, що хвилюють, можна за телефономВолонтери БФ «З Богом у серці наголошують, що телефонувати можна у будь-який час.

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