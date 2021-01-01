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У масштабній ДТП на Волині загинула людина.ВІДЕО

У масштабній ДТП на Волині загинула людина.ВІДЕО
У масштабній ДТП в селі Холопичі Володимир-Волинського загинула людина. Ще одну постраждалу з травмами голови госпіталізували.

Про це в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради Володимир Шмаль.

Як видно на оприлюдненому відео, один легковик та бус від удару злетіли в кювет. З іншого легковика рятувальники, вочевидь, намагалися деблокувати людей.

Як зазначив Володимир Шмаль, один постраждалий помер в кареті швидкої допомоги, ще одну постраждалу з переломом щелепи і травмою ока доставили в обласну лікарню.

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