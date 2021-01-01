У масштабній ДТП на Волині загинула людина.ВІДЕО





Про це в коментарі Інформаційному агентству Володимир Шмаль.



Як видно на оприлюдненому відео,



Як зазначив Володимир Шмаль, один постраждалий помер в кареті швидкої допомоги, ще одну постраждалу з переломом щелепи і травмою ока доставили в обласну лікарню.



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