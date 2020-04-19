«Тартак» до 25-річного ювілею презентував нову пісню





Композиція називається «Натхнення є». Журналісти



«Пісня драйвова, весела та додає оптимізму. Текст написав Олександр Положинський і ми дякуємо йому за ці чудові рядки. Сподіваємось, що пісня вам сподобається та додасть натхнення», – кажуть музиканти.



Нагадаємо, засновник «Тартака» – Сашко Положинський, який був незмінним фронтменом гурту до 2020 року. Тоді 5 лютого музикант офіційно заявив про вихід із колективу. Вокалістом нинішнього складу є Сергій Строян, який за сумісництвом співає у гурті «Чумацький Шлях».



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