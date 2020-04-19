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«Тартак» до 25-річного ювілею презентував нову пісню

«Тартак» до 25-річного ювілею презентував нову пісню
Гурт «Тартак» святкує ювілей та спеціально до свого 25-річчя презентував пісню, яку записав давно і притримував для особливого моменту.

Композиція називається «Натхнення є». Журналісти Район.Культура дізналися про це з ютуб-каналу гурту.

«Пісня драйвова, весела та додає оптимізму. Текст написав Олександр Положинський і ми дякуємо йому за ці чудові рядки. Сподіваємось, що пісня вам сподобається та додасть натхнення», – кажуть музиканти.

Нагадаємо, засновник «Тартака» – Сашко Положинський, який був незмінним фронтменом гурту до 2020 року. Тоді 5 лютого музикант офіційно заявив про вихід із колективу. Вокалістом нинішнього складу є Сергій Строян, який за сумісництвом співає у гурті «Чумацький Шлях».

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Теги: ТАРТАК
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