«Тартак» до 25-річного ювілею презентував нову пісню
Сьогодні, 06:16
Гурт «Тартак» святкує ювілей та спеціально до свого 25-річчя презентував пісню, яку записав давно і притримував для особливого моменту.
Композиція називається «Натхнення є». Журналісти Район.Культура дізналися про це з ютуб-каналу гурту.
«Пісня драйвова, весела та додає оптимізму. Текст написав Олександр Положинський і ми дякуємо йому за ці чудові рядки. Сподіваємось, що пісня вам сподобається та додасть натхнення», – кажуть музиканти.
Нагадаємо, засновник «Тартака» – Сашко Положинський, який був незмінним фронтменом гурту до 2020 року. Тоді 5 лютого музикант офіційно заявив про вихід із колективу. Вокалістом нинішнього складу є Сергій Строян, який за сумісництвом співає у гурті «Чумацький Шлях».
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Композиція називається «Натхнення є». Журналісти Район.Культура дізналися про це з ютуб-каналу гурту.
«Пісня драйвова, весела та додає оптимізму. Текст написав Олександр Положинський і ми дякуємо йому за ці чудові рядки. Сподіваємось, що пісня вам сподобається та додасть натхнення», – кажуть музиканти.
Нагадаємо, засновник «Тартака» – Сашко Положинський, який був незмінним фронтменом гурту до 2020 року. Тоді 5 лютого музикант офіційно заявив про вихід із колективу. Вокалістом нинішнього складу є Сергій Строян, який за сумісництвом співає у гурті «Чумацький Шлях».
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