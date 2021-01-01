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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
4 478 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 6 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 429 дітей та 52 медпрацівники.

Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.

Також за минулу добу:

- захворіли – 3 501 955 осіб;
- одужали – 3 059 741 особа;
- летальних випадків – 88 519;
- провели ПЛР-тестувань – 16 089 778.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 704;
Вінницька область – 205;
Волинська область – 212;
Дніпропетровська область – 133;
Донецька область – 290;
Житомирська область – 296;
Закарпатська область – 60;
Запорізька область – 221;
Івано-Франківська область – 81;
Київська область – 202;
Кіровоградська область – 117;
Луганська область – 9;
Львівська область – 214;
Миколаївська область – 203;
Одеська область – 178;
Полтавська область – 218;
Рівненська область – 96;
Сумська область – 99;
Тернопільська область – 123;
Харківська область – 214;
Херсонська область – 20;
Хмельницька область – 80;
Черкаська область – 278;
Чернівецька область – 100;
Чернігівська область – 125.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу

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Теги: Україна, коронавірус, статистика, ситуація
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