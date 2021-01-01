Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу





Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.



Також за минулу добу:



- захворіли – 3 501 955 осіб;

- одужали – 3 059 741 особа;

- летальних випадків – 88 519;

- провели ПЛР-тестувань – 16 089 778.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 704;

Вінницька область – 205;

Волинська область – 212;

Дніпропетровська область – 133;

Донецька область – 290;

Житомирська область – 296;

Закарпатська область – 60;

Запорізька область – 221;

Івано-Франківська область – 81;

Київська область – 202;

Кіровоградська область – 117;

Луганська область – 9;

Львівська область – 214;

Миколаївська область – 203;

Одеська область – 178;

Полтавська область – 218;

Рівненська область – 96;

Сумська область – 99;

Тернопільська область – 123;

Харківська область – 214;

Херсонська область – 20;

Хмельницька область – 80;

Черкаська область – 278;

Чернівецька область – 100;

Чернігівська область – 125.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 478 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 6 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 429 дітей та 52 медпрацівники.Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус_інфо.Також за минулу добу:- захворіли – 3 501 955 осіб;- одужали – 3 059 741 особа;- летальних випадків – 88 519;- провели ПЛР-тестувань – 16 089 778.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 704;Вінницька область – 205;Дніпропетровська область – 133;Донецька область – 290;Житомирська область – 296;Закарпатська область – 60;Запорізька область – 221;Івано-Франківська область – 81;Київська область – 202;Кіровоградська область – 117;Луганська область – 9;Львівська область – 214;Миколаївська область – 203;Одеська область – 178;Полтавська область – 218;Рівненська область – 96;Сумська область – 99;Тернопільська область – 123;Харківська область – 214;Херсонська область – 20;Хмельницька область – 80;Черкаська область – 278;Чернівецька область – 100;Чернігівська область – 125.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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