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Курс валют у Луцьку на 6 грудня

Курс валют у Луцьку на 6 грудня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на понеділок, 6 грудня, такий: купівля – 27,25, продаж – 27,32.

Євро купують за 30,74, продають за 30,88.

Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,58, а купують за 6,69.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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