Курс валют у Луцьку на 6 грудня
Сьогодні, 09:46
Курс долара в обмінниках Луцька станом на понеділок, 6 грудня, такий: купівля – 27,25, продаж – 27,32.
Євро купують за 30,74, продають за 30,88.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,58, а купують за 6,69.
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Євро купують за 30,74, продають за 30,88.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,58, а купують за 6,69.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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