вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині – ДТП: зіткнулися п`ять автомобілів, одна людина загинула

На Волині – ДТП: зіткнулися п`ять автомобілів, одна людина загинула
Учора, 5 грудня, ввечері, на автодорозі між селами Маньків – Затурці Володимир-Волинського району, зіткнулися п’ять автомобілів: Renault Duster, Peugeot Expert, Volkswagen Golf, ВАЗ 2108 та Renault Espace.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Ймовірна причина автопригоди – ожеледиця.

Внаслідок ДТП 55-річний водій автомобіля ВАЗ, житель Луцька, загинув. Пасажирку цього легковика госпіталізували.
На Волині – ДТП: зіткнулися п`ять автомобілів, одна людина загинула

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.
На Волині – ДТП: зіткнулися п`ять автомобілів, одна людина загинула

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Волинь, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині автомобіль злетів з дороги і врізався у дерево
Сьогодні, 10:25
У Луцьку викинулася з вікна мама дівчинки, яка померла від отруєння каштанами
Сьогодні, 10:17
На Волині – ДТП: зіткнулися п`ять автомобілів, одна людина загинула
Сьогодні, 10:14
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги
Сьогодні, 09:51
Курс валют у Луцьку на 6 грудня
Сьогодні, 09:46
Схожі новини
В аварії на Волині постраждала жінка. ФОТО В аварії на Волині постраждала жінка. ФОТО
21 вересень, 22:13
Смертельна аварія на Волині: у поліції повідомили деталі Смертельна аварія на Волині: у поліції повідомили деталі
21 вересень, 10:22
На Волині бус злетів у кювет: двоє постраждалих – у лікарні На Волині бус злетів у кювет: двоє постраждалих – у лікарні
12 серпень, 10:33
На Волині зіткнулися маршрутка та легковик На Волині зіткнулися маршрутка та легковик
27 квітень, 00:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завдали збитків на 30 тисяч гривень: у селі на Волині обікрали магазин
Сьогодні, 10:35
 0
На Волині автомобіль злетів з дороги і врізався у дерево
Сьогодні, 10:25
 0
У Луцьку викинулася з вікна мама дівчинки, яка померла від отруєння каштанами
Сьогодні, 10:17
 0
На Волині – ДТП: зіткнулися п`ять автомобілів, одна людина загинула
Сьогодні, 10:14
 0
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги
Сьогодні, 09:51
 0
Медіа
відео
1/8