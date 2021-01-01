На Волині – ДТП: зіткнулися п`ять автомобілів, одна людина загинула





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Ймовірна причина автопригоди – ожеледиця.



Внаслідок ДТП 55-річний водій автомобіля ВАЗ, житель Луцька, загинув. Пасажирку цього легковика госпіталізували.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 5 грудня, ввечері, на автодорозі між селами Маньків – Затурці Володимир-Волинського району, зіткнулися п’ять автомобілів: Renault Duster, Peugeot Expert, Volkswagen Golf, ВАЗ 2108 та Renault Espace.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Ймовірна причина автопригоди – ожеледиця.Внаслідок ДТП 55-річний водій автомобіля ВАЗ, житель Луцька, загинув. Пасажирку цього легковика госпіталізували.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

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