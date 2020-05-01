Завдали збитків на 30 тисяч гривень: у селі на Волині обікрали магазин

3 грудня на лінію 102 надійшло повідомлення від продавчині магазину с. Рудники на Ківерцівщині. Жінка розповіла, що невідомі відтиснули металопластикове вікно магазину та викрали з приміщення грошові кошти, продукти, горілчані вироби. Сума збитків – 30 тисяч гривень.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Співробітники Ківерцівської поліції вилучили всі докази, залучили до пошуків крадіїв службову собаку. Оперативно, за гарячими слідами, встановили особи трьох чоловіків, які могли бути причетними до викрадення грошей і речей. Ними виявились місцеві жителі.Нині вирішується питання про оголошення підозр зловмисникам у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального Кодексу України. За крадіжку, поєднану з проникненням, їм загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років.