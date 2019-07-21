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Хотів підкупити патрульних: на Волині затримали п`яного мотоцикліста

Хотів підкупити патрульних: на Волині затримали п`яного мотоцикліста
Учора, 5 грудня, в Цумані патрульні зупинили за порушення Правил дорожнього руху мотоцикл без номерних знаків. Транспортом керував 34-річний місцевий мешканець.

При спілкуванні у водія виявили ознаки сп’яніння, інформує пресслужба поліції області.

Аби уникнути складання адміністративних матеріалів за ст. 130 КУпАП, винуватець надав поліцейським неправомірну вигоду – 1800 гривень. Подія була зафіксована на нагрудну камеру. На місце поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила кошти.

Щодо водія відкрито кримінальне провадження за ст. 369 Кримінального Кодексу України – надання неправомірної вигоди службовій особі.

Скоєне карається штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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Теги: Волинь, ПДР, порушення, поліція
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