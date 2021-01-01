Стартував продаж квартир нової черги ЖК «Амстердам»*
Сьогодні, 11:45
У ЖК “Амстердам” (с. Струмівка) розпочинають будівництво та продаж 7 і 8 під'їздів. Це - 48 нових квартир з однією, двома або трьома спальнями.
Ціна - від 20 000 грн/м2 за умови повної оплати. Також є різні умови відтермінування без додаткових відсотків, а ще - можливість обміняти уже куплену квартиру в ЖК “Амстердам” на більшу.
ЯКІ ПРОПОЗИЦІЇ ЗАРАЗ АКТУАЛЬНІ В ЖК “АМСТЕРДАМ”?
- Нові квартири у 7-8 під’їзді.
- Нові приміщення під бізнес: є варіанти компактних площ від 44 м2 під продуктовий магазин, кав’ярню чи офіс, а також - просторих кімнат площею до 282 м2. Тут можна облаштувати окремий заклад - спортивний, медичний чи освітній. Деталі - тут.
- Акція на всі квартири з 2 спальнями у 1-5 під'їздах - знижена ціна від 18 900 грн/м2. Є великий вибір планувань, найменша квартира має загальну площу 60,08 м2, найбільша - 75,52 м2. Деталі - тут.
- Акція “Подорож до Амстердаму”. Усі клієнти, які придбають квартиру чи комерційне приміщення в ЖК “Амстердам” до 15 січня, стануть учасниками розіграшу подорожі на двох до столиці Нідерландів. Деталі - тут.
- Акція "Шукайте друзів 2.0". Кожен, хто купить квартиру чи комерційне приміщення Будівельної компанії “Інвестор” до 15 січня 2022 року і має друзів серед діючих клієнтів, отримає сертифікат на 10 000 грн на двох на покупки у “Нову лінію”. Деталі - тут.
ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЖК “АМСТЕРДАМ”?
ЖК «Амстердам» - заміський комплекс, який вирізняється сучасним європейським дизайном та найновішими будівельними принципами і технологіями. Розташований на території с. Струмівка, що межує із Луцьком.
З основних особливостей:
- Архітектура та планування простору прибудинкової території. Тут передбачений затишний внутрішній двір з максимальною кількістю зелені та лаконічними доріжками, без припаркованих авто біля під’їзду. Стримані фасади, схилі дахи та сучасний декор додають простору відчуття камерності та затишку і відтворюють архітектурні традиції західноєвропейських міст.
- Завдяки тому, що в комплексі буде власна котельня і не буде розведених газових мереж всередині будинку, тут є велика кількість різних планувань.
- Тут використовують нову класифікацію квартир за світовими стандартами, тобто – не за кількістю кімнат загалом, а за кількістю спалень. У кожній квартирі «Амстердама» є і вітальня, і одна або більше спалень.
- Велику увагу також приділили інфраструктурі комплексу. На першому поверсі ЖК буде облаштований паблік-спейс. Тут мешканці зможуть спільно проводити час - відпочивати чи вирішувати робочі питання, залишати велосипеди та дитячі візочки і навіть матимуть спеціальне місце, щоб привести в порядок після прогулянки домашніх улюбленців.
- На території ЖК запланована велика відпочинкова зона, яка передбачає зелені насадження, спортивну інфраструктуру, місця для дитячих розваг. Крім того, на першому поверсі будуть розташовані магазини та заклади, потрібні для комфортного проживання.
- При будівництві ЖК “Амстердам” використовують нову технологію монолітного будівництва з використанням керамічних блоків, яка дає ряд переваг:
- швидкі темпи будівництва;
- практичність, адже керамоблоки легко штукатурити;
- міцність стін, на відміну від газоблоків, на стіни із керамоблоків можна спокійно монтувати важкі меблі, техніку тощо;
- висока енергоефективність будівлі, краще зберігається тепло;
- гарна звукоізоляція;
- екологічність.
Відеозвіт з будівництва ЖК "Амстердам", грудень 2021 р.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
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Ціна - від 20 000 грн/м2 за умови повної оплати. Також є різні умови відтермінування без додаткових відсотків, а ще - можливість обміняти уже куплену квартиру в ЖК “Амстердам” на більшу.
ЯКІ ПРОПОЗИЦІЇ ЗАРАЗ АКТУАЛЬНІ В ЖК “АМСТЕРДАМ”?
- Нові квартири у 7-8 під’їзді.
- Нові приміщення під бізнес: є варіанти компактних площ від 44 м2 під продуктовий магазин, кав’ярню чи офіс, а також - просторих кімнат площею до 282 м2. Тут можна облаштувати окремий заклад - спортивний, медичний чи освітній. Деталі - тут.
- Акція на всі квартири з 2 спальнями у 1-5 під'їздах - знижена ціна від 18 900 грн/м2. Є великий вибір планувань, найменша квартира має загальну площу 60,08 м2, найбільша - 75,52 м2. Деталі - тут.
- Акція “Подорож до Амстердаму”. Усі клієнти, які придбають квартиру чи комерційне приміщення в ЖК “Амстердам” до 15 січня, стануть учасниками розіграшу подорожі на двох до столиці Нідерландів. Деталі - тут.
- Акція "Шукайте друзів 2.0". Кожен, хто купить квартиру чи комерційне приміщення Будівельної компанії “Інвестор” до 15 січня 2022 року і має друзів серед діючих клієнтів, отримає сертифікат на 10 000 грн на двох на покупки у “Нову лінію”. Деталі - тут.
ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЖК “АМСТЕРДАМ”?
ЖК «Амстердам» - заміський комплекс, який вирізняється сучасним європейським дизайном та найновішими будівельними принципами і технологіями. Розташований на території с. Струмівка, що межує із Луцьком.
З основних особливостей:
- Архітектура та планування простору прибудинкової території. Тут передбачений затишний внутрішній двір з максимальною кількістю зелені та лаконічними доріжками, без припаркованих авто біля під’їзду. Стримані фасади, схилі дахи та сучасний декор додають простору відчуття камерності та затишку і відтворюють архітектурні традиції західноєвропейських міст.
- Завдяки тому, що в комплексі буде власна котельня і не буде розведених газових мереж всередині будинку, тут є велика кількість різних планувань.
- Тут використовують нову класифікацію квартир за світовими стандартами, тобто – не за кількістю кімнат загалом, а за кількістю спалень. У кожній квартирі «Амстердама» є і вітальня, і одна або більше спалень.
- Велику увагу також приділили інфраструктурі комплексу. На першому поверсі ЖК буде облаштований паблік-спейс. Тут мешканці зможуть спільно проводити час - відпочивати чи вирішувати робочі питання, залишати велосипеди та дитячі візочки і навіть матимуть спеціальне місце, щоб привести в порядок після прогулянки домашніх улюбленців.
- На території ЖК запланована велика відпочинкова зона, яка передбачає зелені насадження, спортивну інфраструктуру, місця для дитячих розваг. Крім того, на першому поверсі будуть розташовані магазини та заклади, потрібні для комфортного проживання.
- При будівництві ЖК “Амстердам” використовують нову технологію монолітного будівництва з використанням керамічних блоків, яка дає ряд переваг:
- швидкі темпи будівництва;
- практичність, адже керамоблоки легко штукатурити;
- міцність стін, на відміну від газоблоків, на стіни із керамоблоків можна спокійно монтувати важкі меблі, техніку тощо;
- висока енергоефективність будівлі, краще зберігається тепло;
- гарна звукоізоляція;
- екологічність.
Відеозвіт з будівництва ЖК "Амстердам", грудень 2021 р.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
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