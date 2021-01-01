Стартував продаж квартир нової черги ЖК «Амстердам»*

(с. Струмівка) розпочинають будівництво та продаж 7 і 8 під'їздів. Це - 48 нових квартир з однією, двома або трьома спальнями.Ціна -за умови повної оплати. Також є різні умови відтермінування без додаткових відсотків, а ще - можливість обміняти уже куплену квартиру в ЖК “Амстердам” на більшу.: є варіанти компактних площ від 44 м2 під продуктовий магазин, кав’ярню чи офіс, а також - просторих кімнат площею до 282 м2. Тут можна облаштувати окремий заклад - спортивний, медичний чи освітній. Деталі -- знижена ціна від 18 900 грн/м2. Є великий вибір планувань, найменша квартира має загальну площу 60,08 м2, найбільша - 75,52 м2. Деталі -. Усі клієнти, які придбають квартиру чи комерційне приміщення в ЖК “Амстердам” до 15 січня, стануть учасниками розіграшу подорожі на двох до столиці Нідерландів. Деталі -. Кожен, хто купить квартиру чи комерційне приміщення Будівельної компанії “Інвестор” до 15 січня 2022 року і має друзів серед діючих клієнтів, отримає сертифікат на 10 000 грн на двох на покупки у “Нову лінію”. Деталі -ЖК «Амстердам» - заміський комплекс, який вирізняється сучасним європейським дизайном та найновішими будівельними принципами і технологіями. Розташований на території с. Струмівка, що межує із Луцьком.З основних особливостей:- Архітектура та планування простору прибудинкової території. Тут передбачений затишний внутрішній двір з максимальною кількістю зелені та лаконічними доріжками, без припаркованих авто біля під’їзду. Стримані фасади, схилі дахи та сучасний декор додають простору відчуття камерності та затишку і відтворюють архітектурні традиції західноєвропейських міст.- Завдяки тому, що в комплексі буде власна котельня і не буде розведених газових мереж всередині будинку, тут є велика кількість різних планувань.- Тут використовують нову класифікацію квартир за світовими стандартами, тобто – не за кількістю кімнат загалом, а за кількістю спалень. У кожній квартирі «Амстердама» є і вітальня, і одна або більше спалень.- Велику увагу також приділили інфраструктурі комплексу. На першому поверсі ЖК буде облаштований паблік-спейс. Тут мешканці зможуть спільно проводити час - відпочивати чи вирішувати робочі питання, залишати велосипеди та дитячі візочки і навіть матимуть спеціальне місце, щоб привести в порядок після прогулянки домашніх улюбленців.- На території ЖК запланована велика відпочинкова зона, яка передбачає зелені насадження, спортивну інфраструктуру, місця для дитячих розваг. Крім того, на першому поверсі будуть розташовані магазини та заклади, потрібні для комфортного проживання.- При будівництві ЖК “Амстердам” використовують нову технологію монолітного будівництва з використанням керамічних блоків, яка дає ряд переваг:- швидкі темпи будівництва;- практичність, адже керамоблоки легко штукатурити;- міцність стін, на відміну від газоблоків, на стіни із керамоблоків можна спокійно монтувати важкі меблі, техніку тощо;- висока енергоефективність будівлі, краще зберігається тепло;- гарна звукоізоляція;- екологічність.Відеозвіт з будівництва ЖК "Амстердам", грудень 2021 р.