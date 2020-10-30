Як і за які кошти на Волині підсилюватимуть кордон з Білоруссю. ВІДЕО





Який стан кордону з Білоруссю зараз та чому не облаштували його раніше, розповів заступник голови Волинської облдержадміністрації Андрій Ярмольський у програмі «На тижні» на



У якому стані кордон із Білоруссю зараз



«У багатьох країнах світу кордону як такого – з інженерними спорудами, ровами, валами – нема. І нам він не був потрібен отакий обладнаний до якогось часу. Адже з Білоруссю були партнерські, дружні відносини. Звичайно, Держприкордонслужбі роботу така ситуація не полегшує, бо прикордонникам треба боротися з контрабандою, незаконними проникненнями тощо.



Сьогодні ця потреба є. Проаналізувавши всю протяжність кордону з Білоруссю, ми бачимо, що є тяжкопрохідні місця, є інженерно обладнані місця (поблизу митних переходів), а є місця, які треба оперативно підсилити на той випадок, якщо почнуть переходити незаконні групи.



Узагалі протяжність кордону з Білоруссю – 214 кілометрів.10 кілометрів – це умовна довжина кордону, який треба підсилити. Такі місця є на всій протяжності лінії розмежування. Десь кілометр, десь 400 метрів, десь 3 кілометри, де можуть легко по сухопутному шляху пройти незаконні групи. Інші місця заболочені, вони тяжко прохідні. Людина, яка не знає території, може туди зайти, але вже не вийти звідти».



Що вже зроблено



«Комісія при ДСНС прийняла рішення, що ситуація на кордоні є надзвичайною ситуацією суспільного характеру, і запустила правовий механізм використання резервного фонду обласного бюджету. Відбулося спільне засідання облрали і ОДА, на якому прийняли рішення про використання коштів резервного фонду. Якраз введення надзвичайної ситуації дає можливість використовувати резервний фонд. Зібрали комісію ТЕБ і НС, яка прийняла рішення виділити 2,5 млн грн, і розпорядженням голови ОДА ці кошти були виділені.



Зараз ідуть тендерні процедури за спрощеною схемою. Ці кошти підуть на закупівлю майже 10 кілометрів сітки.



Дуже оперативно змобілізувалися і голови тергромад. Без зайвих балачок і розпитувань усі зрозуміли завдання. Багато тергромад самі зверталися до прикордонників із пропозиціями допомоги.



Багато хто підключив волонтерів, бізнесменів. Хтось давав матеріали, хтось фінансово підтримував. На підсилення кордону громади з усієї області акумулювали близько 2 мільйонів гривень.



Загалом робота над облаштуванням кордону триває ще з липня 2021 року. Тоді була створена відповідна робоча група. Зараз ми ідентифікуємо ділянки, на яких будемо підсилювати кордон, визначаємо їх правовий статус. Після цього розробимо проєктно-кошторисну документацію.



Треба розуміти, що кордон – це не просто сітка, а ціла система заходів. Це і вишки, і системи інтелектуального захисту кордону. Це ціла мультифункціональна інженерна споруда.



Крім того, кордон підсилюватиметься не тільки сіткою. Десь буде сітка, а десь – вали, рови, візуальні спостереження».



Як «стіна» на кордоні відобразиться на житті мешканців прилеглих громад



«Єгоза – це небезпечна захисна конструкція. Якщо у неї попадаєш, то вибратися дуже тяжко. Але треба розуміти, що вона не буде лежати десь у траві, і людина туди випадково потрапить. Якщо кордон збудують за всіма нормами, то це буде 50-метрова зона з контрольно-слідовою смугою, відповідними знаками, системою ідентифікації. Якщо людина туди потрапить, її одразу помітять.



Облаштування кордону однозначно вплине на життя. Сьогодні, коли визначаємо правовий статус ділянок, бачимо: там чийсь пай, чийсь город, люди звикла тими стежками ходити в ліс. Отже, є питання до територіальних громад… Але це проблема донесення інформації до населення. З часом люди звикнуть. Такі реалії.



Є питання і щодо екології, бо тварини мігрують. Але таке відбувається не тільки в нас, а в усьому світі, де є кордони. Тому будуть певні незручності для людей і для природи. Але вони не такі значні, як ризики, що несе необлаштований кордон».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку із загостренням ситуації на білорусько-польському кордоні на Волині планують підсилити близько 10 кілометрів кордону з Білоруссю. Кошти для цього виділили з резервного фонду обласного бюджету, долучилися і цього і територіальні громади.Який стан кордону з Білоруссю зараз та чому не облаштували його раніше, розповів заступник голови Волинської облдержадміністраціїу програмі «На тижні» на 12 каналі 4 грудня.«У багатьох країнах світу кордону як такого – з інженерними спорудами, ровами, валами – нема. І нам він не був потрібен отакий обладнаний до якогось часу. Адже з Білоруссю були партнерські, дружні відносини. Звичайно, Держприкордонслужбі роботу така ситуація не полегшує, бо прикордонникам треба боротися з контрабандою, незаконними проникненнями тощо.Сьогодні ця потреба є. Проаналізувавши всю протяжність кордону з Білоруссю, ми бачимо, що є тяжкопрохідні місця, є інженерно обладнані місця (поблизу митних переходів), а є місця, які треба оперативно підсилити на той випадок, якщо почнуть переходити незаконні групи.Узагалі протяжність кордону з Білоруссю – 214 кілометрів.10 кілометрів – це умовна довжина кордону, який треба підсилити. Такі місця є на всій протяжності лінії розмежування. Десь кілометр, десь 400 метрів, десь 3 кілометри, де можуть легко по сухопутному шляху пройти незаконні групи. Інші місця заболочені, вони тяжко прохідні. Людина, яка не знає території, може туди зайти, але вже не вийти звідти».«Комісія при ДСНС прийняла рішення, що ситуація на кордоні є надзвичайною ситуацією суспільного характеру, і запустила правовий механізм використання резервного фонду обласного бюджету. Відбулося спільне засідання облрали і ОДА, на якому прийняли рішення про використання коштів резервного фонду. Якраз введення надзвичайної ситуації дає можливість використовувати резервний фонд. Зібрали комісію ТЕБ і НС, яка прийняла рішення виділити 2,5 млн грн, і розпорядженням голови ОДА ці кошти були виділені.Зараз ідуть тендерні процедури за спрощеною схемою. Ці кошти підуть на закупівлю майже 10 кілометрів сітки.Дуже оперативно змобілізувалися і голови тергромад. Без зайвих балачок і розпитувань усі зрозуміли завдання. Багато тергромад самі зверталися до прикордонників із пропозиціями допомоги.Багато хто підключив волонтерів, бізнесменів. Хтось давав матеріали, хтось фінансово підтримував. На підсилення кордону громади з усієї області акумулювали близько 2 мільйонів гривень.Загалом робота над облаштуванням кордону триває ще з липня 2021 року. Тоді була створена відповідна робоча група. Зараз ми ідентифікуємо ділянки, на яких будемо підсилювати кордон, визначаємо їх правовий статус. Після цього розробимо проєктно-кошторисну документацію.Треба розуміти, що кордон – це не просто сітка, а ціла система заходів. Це і вишки, і системи інтелектуального захисту кордону. Це ціла мультифункціональна інженерна споруда.Крім того, кордон підсилюватиметься не тільки сіткою. Десь буде сітка, а десь – вали, рови, візуальні спостереження».«Єгоза – це небезпечна захисна конструкція. Якщо у неї попадаєш, то вибратися дуже тяжко. Але треба розуміти, що вона не буде лежати десь у траві, і людина туди випадково потрапить. Якщо кордон збудують за всіма нормами, то це буде 50-метрова зона з контрольно-слідовою смугою, відповідними знаками, системою ідентифікації. Якщо людина туди потрапить, її одразу помітять.Облаштування кордону однозначно вплине на життя. Сьогодні, коли визначаємо правовий статус ділянок, бачимо: там чийсь пай, чийсь город, люди звикла тими стежками ходити в ліс. Отже, є питання до територіальних громад… Але це проблема донесення інформації до населення. З часом люди звикнуть. Такі реалії.Є питання і щодо екології, бо тварини мігрують. Але таке відбувається не тільки в нас, а в усьому світі, де є кордони. Тому будуть певні незручності для людей і для природи. Але вони не такі значні, як ризики, що несе необлаштований кордон».

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