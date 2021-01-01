У спартакіаді серед депутатів збірна Луцького району посіла 1 місце з футзалу. ФОТО

У Луцьку на базі ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні відбулася обласна спартакіада серед депутатів обласної, районних, міських, селищних та сільських рад.Про це повідомляє пресслужба Луцької районної ради.У змаганнях взяли участь збірні команди Луцького, Володимир-Волинського, Камінь-Каширського, Ковельського районів та Волинської обласної ради.Депутати змагалися в особистому та командному заліках з міні-футболу, волейболу, шахів та шашок, а також настільного тенісу.Так, перше місце з футзалу виборола команда Луцького району. До складу команди увійшли(Луцька районна рада),(Торчинська ТГ),(Підгайцівська ТГ).Команда Луцького району також зайняла друге місце у змаганнях з волейболу. Серед гравців:(Колківська ТГ),(Ківерцівська ТГ),(Луцька міська рада),(Цуманська ТГ),(Рожищенська ТГ),та(Луцька районна рада).З настільного тенісу третє місце у– голови Торчинської ТГ.У загальнокомандній першості за результатами участі в усіх видах спорту за програмою спартакіади команда Луцького району посіла 3 місце.