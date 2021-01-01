У спартакіаді серед депутатів збірна Луцького району посіла 1 місце з футзалу. ФОТО
Сьогодні, 11:20
У Луцьку на базі ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні відбулася обласна спартакіада серед депутатів обласної, районних, міських, селищних та сільських рад.
Про це повідомляє пресслужба Луцької районної ради.
У змаганнях взяли участь збірні команди Луцького, Володимир-Волинського, Камінь-Каширського, Ковельського районів та Волинської обласної ради.
Депутати змагалися в особистому та командному заліках з міні-футболу, волейболу, шахів та шашок, а також настільного тенісу.
Так, перше місце з футзалу виборола команда Луцького району. До складу команди увійшли Піддубний Дмитро, Лев Андрій (Луцька районна рада), Шульгач Андрій (Торчинська ТГ), Бляшук Олександр, Разумовський Вячеслав (Підгайцівська ТГ).
Команда Луцького району також зайняла друге місце у змаганнях з волейболу. Серед гравців: Кушнір Віктор (Колківська ТГ), Ковальчук Олександр (Ківерцівська ТГ), Ткачук Євгеній (Луцька міська рада), Януль Назар (Цуманська ТГ), Ковальчук Віталій (Рожищенська ТГ), Радчук Олександр та Віктор Білик (Луцька районна рада).
З настільного тенісу третє місце у Юрія Кревського – голови Торчинської ТГ.
У загальнокомандній першості за результатами участі в усіх видах спорту за програмою спартакіади команда Луцького району посіла 3 місце.
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Про це повідомляє пресслужба Луцької районної ради.
У змаганнях взяли участь збірні команди Луцького, Володимир-Волинського, Камінь-Каширського, Ковельського районів та Волинської обласної ради.
Депутати змагалися в особистому та командному заліках з міні-футболу, волейболу, шахів та шашок, а також настільного тенісу.
Так, перше місце з футзалу виборола команда Луцького району. До складу команди увійшли Піддубний Дмитро, Лев Андрій (Луцька районна рада), Шульгач Андрій (Торчинська ТГ), Бляшук Олександр, Разумовський Вячеслав (Підгайцівська ТГ).
Команда Луцького району також зайняла друге місце у змаганнях з волейболу. Серед гравців: Кушнір Віктор (Колківська ТГ), Ковальчук Олександр (Ківерцівська ТГ), Ткачук Євгеній (Луцька міська рада), Януль Назар (Цуманська ТГ), Ковальчук Віталій (Рожищенська ТГ), Радчук Олександр та Віктор Білик (Луцька районна рада).
З настільного тенісу третє місце у Юрія Кревського – голови Торчинської ТГ.
У загальнокомандній першості за результатами участі в усіх видах спорту за програмою спартакіади команда Луцького району посіла 3 місце.
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