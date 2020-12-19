У Ковелі встановлюють головну ялинку міста. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав мер міста Ігор Чайка.



За його словами, ялинку і святкові конструкції, які встановлять на бульварі Лесі Українки, привезли сьогодні зранку.



"Підрядник вже сьогодні починає монтаж. Свято наближається", - написав Чайка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі сьогодні, 6 грудня, встановлять головну ялинку міста.Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав мер містаЗа його словами, ялинку і святкові конструкції, які встановлять на бульварі Лесі Українки, привезли сьогодні зранку."Підрядник вже сьогодні починає монтаж. Свято наближається", - написав Чайка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію