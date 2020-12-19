У Ковелі встановлюють головну ялинку міста. ФОТО
Сьогодні, 11:35
У Ковелі сьогодні, 6 грудня, встановлять головну ялинку міста.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав мер міста Ігор Чайка.
За його словами, ялинку і святкові конструкції, які встановлять на бульварі Лесі Українки, привезли сьогодні зранку.
"Підрядник вже сьогодні починає монтаж. Свято наближається", - написав Чайка.
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Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав мер міста Ігор Чайка.
За його словами, ялинку і святкові конструкції, які встановлять на бульварі Лесі Українки, привезли сьогодні зранку.
"Підрядник вже сьогодні починає монтаж. Свято наближається", - написав Чайка.
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