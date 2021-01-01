Волинянин створив автомобіль, що їздить на дровах

Олегу Семенюку.



Про нього розповідає газета



Переобладнання авто обійшлося ентузіасту в 3 тисячі гривень. Літр бензину заміняють 2,5-3 кілограми дров.



«Я спочатку намагався зрозуміти, як працює система на дровах. Згодом вирішив самостійно зробити таку установку для автомобіля. Але фактично ще багато чого не розумів. Зробив. Запалив. Не вийшло. Перші експерименти проводив без авто. Задався питанням, чому нічого не виходить. Зрозумів, що потрібно почекати, щоб у камері згорання створилася відповідна температура. А це 1200-1500 градусів. Тільки тоді цей газ починає горіти», — розповідає Олег Семенюк.



Згодом методом різних проб та підрахунків він усунув деякі недоліки, щоб установку можна було приєднати до автомобіля. Чоловік спочатку мав намір обладнати нею «Москвича Пікапа». Обміркував, що в ньому зручно можна буде встановити все обладнання позаду у кузові. Але купити цей автомобіль ніяк не вдавалося. А коли випала нагода вигідно придбати у свата «Волгу», цим і скористався.



«Та, щоб перевести Волгу на дрова, мою установку довелося переробляти. Бо ж на кожен двигун повинні бути відповідні розміри, зокрема, горловин … За певними формулами все вирахував та зробив, по-суті, заново», — зауважує.



А працює це саморобне обладнання, встановлене у багажнику «Волги», наступним чином. У газогенератор засипаються дрова, які поступово згорають у камері згорання, розміщеній внизу. До неї через турбінку для розпалювання подається повітря (коли працює двигун, він сам подає повітря, потік якого водій контролює вручну із салону спеціальним дроселем). Отже, утворений від згорання дров газ поступає у фільтр-циклон, звідти – на радіатор охолодження, де осідає конденсат. Потім газ надходить у ще один фільтр і знову на фільтр тонкої очистки. Вже звідси гофрою іде у двигун.



Як розповідає пан Олег, у двигуні нічого не змінював, лише зняв повітряного фільтра, а замість нього встановив змішувач. В автомобілі залишився карбюратор, хоча бензинового бака взагалі зняв. Водії кажуть, що це, по-суті, не значні перетворення, а скоріш просто дообладнання. І, зокрема, для Олега Семенюка коштувало воно лише кілька тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автомобіль належить мешканцю села Осівці Камінь-Каширського районуПро нього розповідає газета «Полісся» Переобладнання авто обійшлося ентузіасту в 3 тисячі гривень. Літр бензину заміняють 2,5-3 кілограми дров.«Я спочатку намагався зрозуміти, як працює система на дровах. Згодом вирішив самостійно зробити таку установку для автомобіля. Але фактично ще багато чого не розумів. Зробив. Запалив. Не вийшло. Перші експерименти проводив без авто. Задався питанням, чому нічого не виходить. Зрозумів, що потрібно почекати, щоб у камері згорання створилася відповідна температура. А це 1200-1500 градусів. Тільки тоді цей газ починає горіти», — розповідає Олег Семенюк.Згодом методом різних проб та підрахунків він усунув деякі недоліки, щоб установку можна було приєднати до автомобіля. Чоловік спочатку мав намір обладнати нею «Москвича Пікапа». Обміркував, що в ньому зручно можна буде встановити все обладнання позаду у кузові. Але купити цей автомобіль ніяк не вдавалося. А коли випала нагода вигідно придбати у свата «Волгу», цим і скористався.«Та, щоб перевести Волгу на дрова, мою установку довелося переробляти. Бо ж на кожен двигун повинні бути відповідні розміри, зокрема, горловин … За певними формулами все вирахував та зробив, по-суті, заново», — зауважує.А працює це саморобне обладнання, встановлене у багажнику «Волги», наступним чином. У газогенератор засипаються дрова, які поступово згорають у камері згорання, розміщеній внизу. До неї через турбінку для розпалювання подається повітря (коли працює двигун, він сам подає повітря, потік якого водій контролює вручну із салону спеціальним дроселем). Отже, утворений від згорання дров газ поступає у фільтр-циклон, звідти – на радіатор охолодження, де осідає конденсат. Потім газ надходить у ще один фільтр і знову на фільтр тонкої очистки. Вже звідси гофрою іде у двигун.Як розповідає пан Олег, у двигуні нічого не змінював, лише зняв повітряного фільтра, а замість нього встановив змішувач. В автомобілі залишився карбюратор, хоча бензинового бака взагалі зняв. Водії кажуть, що це, по-суті, не значні перетворення, а скоріш просто дообладнання. І, зокрема, для Олега Семенюка коштувало воно лише кілька тисяч гривень.

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