вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин створив автомобіль, що їздить на дровах

Волинянин створив автомобіль, що їздить на дровах
Автомобіль належить мешканцю села Осівці Камінь-Каширського району Олегу Семенюку.

Про нього розповідає газета «Полісся».

Переобладнання авто обійшлося ентузіасту в 3 тисячі гривень. Літр бензину заміняють 2,5-3 кілограми дров.

«Я спочатку намагався зрозуміти, як працює система на дровах. Згодом вирішив самостійно зробити таку установку для автомобіля. Але фактично ще багато чого не розумів. Зробив. Запалив. Не вийшло. Перші експерименти проводив без авто. Задався питанням, чому нічого не виходить. Зрозумів, що потрібно почекати, щоб у камері згорання створилася відповідна температура. А це 1200-1500 градусів. Тільки тоді цей газ починає горіти», — розповідає Олег Семенюк.

Згодом методом різних проб та підрахунків він усунув деякі недоліки, щоб установку можна було приєднати до автомобіля. Чоловік спочатку мав намір обладнати нею «Москвича Пікапа». Обміркував, що в ньому зручно можна буде встановити все обладнання позаду у кузові. Але купити цей автомобіль ніяк не вдавалося. А коли випала нагода вигідно придбати у свата «Волгу», цим і скористався.

«Та, щоб перевести Волгу на дрова, мою установку довелося переробляти. Бо ж на кожен двигун повинні бути відповідні розміри, зокрема, горловин … За певними формулами все вирахував та зробив, по-суті, заново», — зауважує.

А працює це саморобне обладнання, встановлене у багажнику «Волги», наступним чином. У газогенератор засипаються дрова, які поступово згорають у камері згорання, розміщеній внизу. До неї через турбінку для розпалювання подається повітря (коли працює двигун, він сам подає повітря, потік якого водій контролює вручну із салону спеціальним дроселем). Отже, утворений від згорання дров газ поступає у фільтр-циклон, звідти – на радіатор охолодження, де осідає конденсат. Потім газ надходить у ще один фільтр і знову на фільтр тонкої очистки. Вже звідси гофрою іде у двигун.

Як розповідає пан Олег, у двигуні нічого не змінював, лише зняв повітряного фільтра, а замість нього встановив змішувач. В автомобілі залишився карбюратор, хоча бензинового бака взагалі зняв. Водії кажуть, що це, по-суті, не значні перетворення, а скоріш просто дообладнання. І, зокрема, для Олега Семенюка коштувало воно лише кілька тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Камінь-Каширський, автомобіль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зупинили фуру з ялинками. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:55
Не лише ефективна, але й безпечна: що варто знати про еко хімію UaMet*
Сьогодні, 12:40
Волинянин створив автомобіль, що їздить на дровах
Сьогодні, 12:30
Президент нагородив волонтера з Волині
Сьогодні, 12:13
На Волині в пожежі постраждав чоловік: його госпіталізували
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
На трасі Луцьк – Ковель автомобіль збив дикого кабана. ФОТО 18+ На трасі Луцьк – Ковель автомобіль збив дикого кабана. ФОТО 18+
03 грудень, 13:20
Волинські рятувальники «вирізали» двох пасажирів з деформованого після ДТП мікроавтобуса. ФОТО Волинські рятувальники «вирізали» двох пасажирів з деформованого після ДТП мікроавтобуса. ФОТО
02 грудень, 10:39
На Волині облаштували спортзал в церковній хаті. ВІДЕО На Волині облаштували спортзал в церковній хаті. ВІДЕО
02 грудень, 10:00
На Волині з гаража викрали мотоцикл На Волині з гаража викрали мотоцикл
29 листопад, 13:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У МОЗ говорять про покращення ситуації з COVID-19, але радять готуватися до нової хвилі
Сьогодні, 13:43
 0
У селищі на Волині учні долучилися до реставрації вокзалу. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
 0
30 років ЗСУ: біля замку Любарта зіграв військовий оркестр. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
 0
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 6 грудня
Сьогодні, 13:00
 0
На Волині зупинили фуру з ялинками. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:55
 0
Медіа
відео
1/8