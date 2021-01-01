Президент нагородив волонтера з Волині

Володимир Зеленський підписав Указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня волонтера».



Відповідний указ оприлюднили на сайті президента 3 грудня.



За вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну благодійну і гуманістичну діяльність глава держави постановив нагородити медаллю «За врятоване життя» Приходька Сергія Олександровича – волонтера громадської організації «Ковельське об’єднання ветеранів АТО/ООС».



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