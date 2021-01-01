вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Президент нагородив волонтера з Волині

Президент нагородив волонтера з Волині
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня волонтера».

Відповідний указ оприлюднили на сайті президента 3 грудня.

За вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну благодійну і гуманістичну діяльність глава держави постановив нагородити медаллю «За врятоване життя» Приходька Сергія Олександровича – волонтера громадської організації «Ковельське об’єднання ветеранів АТО/ООС».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волонтер, Волинь, Ковель, Сергій Приходько
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Президент нагородив волонтера з Волині
Сьогодні, 12:13
На Волині в пожежі постраждав чоловік: його госпіталізували
Сьогодні, 12:00
Стартував продаж квартир нової черги ЖК «Амстердам»*
Сьогодні, 11:45
У Ковелі встановлюють головну ялинку міста. ФОТО
Сьогодні, 11:35
У спартакіаді серед депутатів збірна Луцького району посіла 1 місце з футзалу. ФОТО
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
На Волині автомобіль злетів з дороги і врізався у дерево На Волині автомобіль злетів з дороги і врізався у дерево
Сьогодні, 10:25
На трасі Луцьк – Ковель автомобіль збив дикого кабана. ФОТО 18+ На трасі Луцьк – Ковель автомобіль збив дикого кабана. ФОТО 18+
03 грудень, 13:20
Школа без опалення, учні – на дистанційному: у селі на Волині розбирають залишки котельні. ВІДЕО Школа без опалення, учні – на дистанційному: у селі на Волині розбирають залишки котельні. ВІДЕО
01 грудень, 11:20
Внаслідок ДТП на Волині постраждали двоє людей. ФОТО Внаслідок ДТП на Волині постраждали двоє людей. ФОТО
30 листопад, 11:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Президент нагородив волонтера з Волині
Сьогодні, 12:13
 0
На Волині в пожежі постраждав чоловік: його госпіталізували
Сьогодні, 12:00
 0
Стартував продаж квартир нової черги ЖК «Амстердам»*
Сьогодні, 11:45
 0
У Ковелі встановлюють головну ялинку міста. ФОТО
Сьогодні, 11:35
 0
У спартакіаді серед депутатів збірна Луцького району посіла 1 місце з футзалу. ФОТО
Сьогодні, 11:20
 0
Медіа
відео
1/8