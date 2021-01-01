Президент нагородив волонтера з Волині
Сьогодні, 12:13
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня волонтера».
Відповідний указ оприлюднили на сайті президента 3 грудня.
За вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну благодійну і гуманістичну діяльність глава держави постановив нагородити медаллю «За врятоване життя» Приходька Сергія Олександровича – волонтера громадської організації «Ковельське об’єднання ветеранів АТО/ООС».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідний указ оприлюднили на сайті президента 3 грудня.
За вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну благодійну і гуманістичну діяльність глава держави постановив нагородити медаллю «За врятоване життя» Приходька Сергія Олександровича – волонтера громадської організації «Ковельське об’єднання ветеранів АТО/ООС».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Президент нагородив волонтера з Волині
Сьогодні, 12:13
На Волині в пожежі постраждав чоловік: його госпіталізували
Сьогодні, 12:00
Стартував продаж квартир нової черги ЖК «Амстердам»*
Сьогодні, 11:45
У Ковелі встановлюють головну ялинку міста. ФОТО
Сьогодні, 11:35
Медіа