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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У МОЗ говорять про покращення ситуації з COVID-19, але радять готуватися до нової хвилі

У МОЗ говорять про покращення ситуації з COVID-19, але радять готуватися до нової хвилі
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко констатує покращення епідемічної ситуації в Україні, однак не виключає нової хвилі епідемії COVID-19.

Про це заявив голова МОЗ на брифінгу 6 грудня, передає Українська правда.

"В Україні четвертий тиждень триває спад захворюваності на Covid-19. Зокрема, за останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на Covid-19 зменшилася на 15%, госпіталізацій – на 13%", - каже Віктор Ляшко.

Водночас, міністр наголосив, що епідемія ще не завершилася.

Ляшко закликав усіх, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше.

"Це буде ваш внесок у підготовку до нової хвилі коронавірусної хвороби", – сказав голова МОЗ.

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Теги: Україна, коронавірус, ситуація, нова хвиля, покращення
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