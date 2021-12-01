У МОЗ говорять про покращення ситуації з COVID-19, але радять готуватися до нової хвилі

Віктор Ляшко констатує покращення епідемічної ситуації в Україні, однак не виключає нової хвилі епідемії COVID-19.



Про це заявив голова МОЗ на брифінгу 6 грудня, передає



"В Україні четвертий тиждень триває спад захворюваності на Covid-19. Зокрема, за останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на Covid-19 зменшилася на 15%, госпіталізацій – на 13%", - каже Віктор Ляшко.



Водночас, міністр наголосив, що епідемія ще не завершилася.



Ляшко закликав усіх, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше.



"Це буде ваш внесок у підготовку до нової хвилі коронавірусної хвороби", – сказав голова МОЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр охорони здоров'яконстатує покращення епідемічної ситуації в Україні, однак не виключає нової хвилі епідемії COVID-19.Про це заявив голова МОЗ на брифінгу 6 грудня, передає Українська правда "В Україні четвертий тиждень триває спад захворюваності на Covid-19. Зокрема, за останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на Covid-19 зменшилася на 15%, госпіталізацій – на 13%", - каже Віктор Ляшко.Водночас, міністр наголосив, що епідемія ще не завершилася.Ляшко закликав усіх, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше."Це буде ваш внесок у підготовку до нової хвилі коронавірусної хвороби", – сказав голова МОЗ.

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