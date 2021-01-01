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У селищі на Волині учні долучилися до реставрації вокзалу. ВІДЕО

У селищі на Волині учні долучилися до реставрації вокзалу. ВІДЕО
Учні Маневицького ліцею № 1 імені Героя України Андрія Снітка взяли участь у конкурсі креативних ідей «Зробимо Волинь кращою» із проєктом «Реставрація Маневицького вокзалу».

Про це інформують на сайті Маневицької громади.

Основною метою проєкту є привернення уваги до проблем будівлі залізничного вокзалу станції Маневичі.

Крім того, на звернення Маневицької селищної ради будівлю залізничного вокзалу станції Маневичі 1903 року побудови, площею 281,3 кв.м включать до проєкту плану капінвестицій на 2022 рік.

Також голова Маневицької селищної ради неодноразово проводив зустрічі із представниками АТ «Українська залізниця» щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт, тому питання на постійному контролі.

На об’єкт «Ремонтно-реставраційні роботи вокзалу ст. Маневичі» замовили виготовлення проєктно-кошторисної документації, на яку виділили кошти у сумі 548 тисяч гривень.

Благоустрій прилеглої території планується виконати після завершення ремонтно-реставраційних робіт.

«Шановні жителі селища, просимо долучитися до голосування та підтримати починання учнів – майбутнього нашого селища. Голосування проходить лише за посиланням», – зазначають у селищній раді.


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Теги: Волинь, Маневичі, реставрація, вокзал
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