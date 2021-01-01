На Волині зупинили фуру з ялинками. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:55
У рамках спецоперації «Полісся» волинські правоохоронці виявили автомобіль з незаконно зрубаними деревами.
Про це інформують у пресслужбі Держприкордонслужби.
Вантажівку Volvo правоохоронці зупинили для перевірки поблизу села Піща, що на Ковельщині. В автівці знаходилося понад 400 дерев сосни та майже десяток ялинок. 43-річний водій не мав належним чином оформлених документів на вантаж. Крім того, на стовбурах були відсутні необхідні бирки.
Незаконно зрубані сосни та ялини, а також автомобіль, яким їх перевозили, встановленим порядком доставили на штрафмайданчик.
За цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ст. 246 ККУ «Незаконна порубка або незаконне перевезення зберігання, збут лісу».
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Про це інформують у пресслужбі Держприкордонслужби.
Вантажівку Volvo правоохоронці зупинили для перевірки поблизу села Піща, що на Ковельщині. В автівці знаходилося понад 400 дерев сосни та майже десяток ялинок. 43-річний водій не мав належним чином оформлених документів на вантаж. Крім того, на стовбурах були відсутні необхідні бирки.
Незаконно зрубані сосни та ялини, а також автомобіль, яким їх перевозили, встановленим порядком доставили на штрафмайданчик.
За цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ст. 246 ККУ «Незаконна порубка або незаконне перевезення зберігання, збут лісу».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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