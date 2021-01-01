На Волині зупинили фуру з ялинками. ФОТО. ВІДЕО

У рамках спецоперації «Полісся» волинські правоохоронці виявили автомобіль з незаконно зрубаними деревами.Про це інформують у пресслужбі Держприкордонслужби.Вантажівку Volvo правоохоронці зупинили для перевірки поблизу села Піща, що на Ковельщині. В автівці знаходилося понад 400 дерев сосни та майже десяток ялинок. 43-річний водій не мав належним чином оформлених документів на вантаж. Крім того, на стовбурах були відсутні необхідні бирки.Незаконно зрубані сосни та ялини, а також автомобіль, яким їх перевозили, встановленим порядком доставили на штрафмайданчик.За цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ст. 246 ККУ «Незаконна порубка або незаконне перевезення зберігання, збут лісу».