30 років ЗСУ: біля замку Любарта зіграв військовий оркестр. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
Збройним силам України 6 грудня цьогоріч виповнюється 30 років. Саме цього дня 1991 року парламент ухвалив Закон «Про Збройні Сили України».
Гвардійці військової частини 1141 привітали побратимів з 30-річчям Збройних сил України, йдеться на сторінці військоовї частини у Фейсбук.
Перед Замком Любарта військові вибудували цифру 30. До привітань доєднався і військовий оркестр.
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Гвардійці військової частини 1141 привітали побратимів з 30-річчям Збройних сил України, йдеться на сторінці військоовї частини у Фейсбук.
Перед Замком Любарта військові вибудували цифру 30. До привітань доєднався і військовий оркестр.
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