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30 років ЗСУ: біля замку Любарта зіграв військовий оркестр. ВІДЕО

30 років ЗСУ: біля замку Любарта зіграв військовий оркестр. ВІДЕО
Збройним силам України 6 грудня цьогоріч виповнюється 30 років. Саме цього дня 1991 року парламент ухвалив Закон «Про Збройні Сили України».

Гвардійці військової частини 1141 привітали побратимів з 30-річчям Збройних сил України, йдеться на сторінці військоовї частини у Фейсбук.

Перед Замком Любарта військові вибудували цифру 30. До привітань доєднався і військовий оркестр.


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Теги: військові, оркестр, Луцьк
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