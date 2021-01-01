30 років ЗСУ: біля замку Любарта зіграв військовий оркестр. ВІДЕО





Гвардійці військової частини 1141 привітали побратимів з 30-річчям Збройних сил України, йдеться на сторінці військоовї частини у Фейсбук.



Перед Замком Любарта військові вибудували цифру 30. До привітань доєднався і військовий оркестр.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збройним силам України 6 грудня цьогоріч виповнюється 30 років. Саме цього дня 1991 року парламент ухвалив Закон «Про Збройні Сили України».Гвардійці військової частини 1141 привітали побратимів з 30-річчям Збройних сил України, йдеться на сторінці військоовї частини у Фейсбук.Перед Замком Любарта військові вибудували цифру 30. До привітань доєднався і військовий оркестр.

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