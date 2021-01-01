На Волині на парковці троє автомобілістів влаштували дрифт
Сьогодні, 16:00
У Володимирі-Волинському троє водіїв влаштували дрифт на засніженій дорозі.
Відео опублікував Андрій Недбало у фейсбуці.
Ввечері 5 грудня у Володимирі-Волинському на парковці на вулиці Привокзальній троє автомобілістів влаштували дрифт.
«От скажіть, люди добрі, як це викорінити. Стараєшся для людей, а знаходяться ось такі, цвіт нації, яким байдуже на все. На безпеку, на повагу. Тільки випав сніг, і вже примчали дрифтьори. На стоянці стоять автомобілі, і не дай бог щось станеться, в першу чергу, питання будуть до нас», – йдеться в дописі.
У коментарях під дописом автор додає, що на місце події викликав поліцейських, проте, поки вони приїхали, дрифтери зникли.
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Відео опублікував Андрій Недбало у фейсбуці.
Ввечері 5 грудня у Володимирі-Волинському на парковці на вулиці Привокзальній троє автомобілістів влаштували дрифт.
«От скажіть, люди добрі, як це викорінити. Стараєшся для людей, а знаходяться ось такі, цвіт нації, яким байдуже на все. На безпеку, на повагу. Тільки випав сніг, і вже примчали дрифтьори. На стоянці стоять автомобілі, і не дай бог щось станеться, в першу чергу, питання будуть до нас», – йдеться в дописі.
У коментарях під дописом автор додає, що на місце події викликав поліцейських, проте, поки вони приїхали, дрифтери зникли.
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