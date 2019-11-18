Повідомили, за скільки на Волині можна законно купити ялинку

Цього року у державних лісогосподарських підприємствах Волинського ОУЛМГ запланували продати у святковий період 60 тис. деревець. Ще 2500 – у горщиках. Майже 15 тис. штук уже продали.Про це інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.У відомстві наголошують, що вирубування святкових деревець не несе жодної шкоди природі.«Тому що хвойні, призначення яких дарувати в домі свято, лісівники вирощують на спеціальних плантаціях. Таких у нашій області створено 225 гектарів. Заготівля новорічних деревець проводиться, залежно від заявок торговельних організацій та споживачів», - йдеться у повідомленні.Громадяни можуть купувати ялинки безпосередньо в державних лісгоспах. Це значно дешевше, ніж на ялинкових базарах. Окрім того, лісгоспи організовуватимуть роздрібну торгівлю ялинками на торгових точках, майданчиках, ярмарках і ринках обласних, районних центрів та інших населених пунктів. У тому числі – біля фірмових магазинів «Лісовичок».Цього року мінімальна ціна святкового деревця становить 100 гривень. У горщику, залежно від породи та віку, стартує від 150 грн і може бути більше 1000 грн.Продавати новорічні красуні вже почали всі лісогосподарські підприємства області.Для того, щоб волиняни без проблем мали змогу придбати новорічне деревце, на кожному підприємстві призначили людину, відповідальну за реалізацію новорічних ялинок. На сайті ВОУЛМГ створили відповідну рубрику, де розмістили список контактів осіб, відповідальних за реалізацію святкових деревець.«І не забуваємо: новорічне деревце, якщо воно легальне, має бути промарковане спеціальними уніфікованими засобами – самоклейними етикетками або пластмасовими бирками-стяжками. Ці засоби розриваються при спробі їх зняття і тим самим унеможливлюється повторне використання», - зазначають лісівники.Наклейки та бирки містять відповідну інформацію: індивідуальний номер та штрих-код, який заносять у Систему електронного обліку деревини. За допомогою таких кодів можна перевірити походження ялинки.Щоб зберегти хвойні від незаконного вирубування, Волинське ОУЛМГ щороку запроваджує додаткові заходи з охорони хвойних насаджень від незаконного вирубування в новорічний період.