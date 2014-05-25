На Волині горіла лазня
Сьогодні, 15:25
5 грудня у селищі міського типу Ратне рятувальники ліквідували пожежу в лазні.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальеників.
На вулиці Прип’ятській через порушення правил монтажу димаря загорілася дерев’яна баня. Вже за 13 хвилин рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області локалізували пожежу, а за 23 хвилини повністю її ліквідували.
Вогонь знищив лише 4,5 м2 перекриття та пошкоджені 9 м2 стіни.
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Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальеників.
На вулиці Прип’ятській через порушення правил монтажу димаря загорілася дерев’яна баня. Вже за 13 хвилин рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області локалізували пожежу, а за 23 хвилини повністю її ліквідували.
Вогонь знищив лише 4,5 м2 перекриття та пошкоджені 9 м2 стіни.
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