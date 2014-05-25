На Волині горіла лазня





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальеників.



На вулиці Прип’ятській через порушення правил монтажу димаря загорілася дерев’яна баня. Вже за 13 хвилин рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області локалізували пожежу, а за 23 хвилини повністю її ліквідували.



Вогонь знищив лише 4,5 м2 перекриття та пошкоджені 9 м2 стіни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 грудня у селищі міського типу Ратне рятувальники ліквідували пожежу в лазні.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальеників.На вулиці Прип’ятській через порушення правил монтажу димаря загорілася дерев’яна баня. Вже за 13 хвилин рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області локалізували пожежу, а за 23 хвилини повністю її ліквідували.Вогонь знищив лише 4,5 м2 перекриття та пошкоджені 9 м2 стіни.

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