На Волині горіли два дерев’яні будинки
Сьогодні, 18:20
5 грудня волинські рятувальники гасили пожежі у двох дерев’яних будинках.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС на Волині.
Працівники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області оперативно ліквідували пожежу, що виникла у дерев’яному дачному будиночку в селищі Шацьк Ковельського району. Вогонь встиг пошкодити лише 10 м2 перекриття, 10 м2 покрівлі та 5 м2 стіни.
Причина пожежі – встановлюється.
Того ж дня зранку у селі Поповичі цього ж району через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі власником вогнем зайнявся дерев’яний будинок. Пожежа вирувала у кімнаті, де знаходився телевізор, а також розповсюдилася і на кухню.
О 16:48 рятувальники 4-ї та 21-ї Державних пожежно-рятувальних частин ГУДСНС України у Волинській області локалізували пожежу, а о 17:35 повністю її ліквідували. Їм допомагали працівники місцевих пожежних команд з сіл: Сільце, Радошин та Дроздні.
Вогонь знищив 20м2 покрівлі, 12 м2 стелі, меблі, речі домашнього вжитку, 3 вікна, телевізор, пошкодив стіни на площі 36 м2, холодильник, мікрохвильову піч, пральну машина, меблі, 1 вікно.
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Про це інформують у пресслужбі ДСНС на Волині.
Працівники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області оперативно ліквідували пожежу, що виникла у дерев’яному дачному будиночку в селищі Шацьк Ковельського району. Вогонь встиг пошкодити лише 10 м2 перекриття, 10 м2 покрівлі та 5 м2 стіни.
Причина пожежі – встановлюється.
Того ж дня зранку у селі Поповичі цього ж району через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі власником вогнем зайнявся дерев’яний будинок. Пожежа вирувала у кімнаті, де знаходився телевізор, а також розповсюдилася і на кухню.
О 16:48 рятувальники 4-ї та 21-ї Державних пожежно-рятувальних частин ГУДСНС України у Волинській області локалізували пожежу, а о 17:35 повністю її ліквідували. Їм допомагали працівники місцевих пожежних команд з сіл: Сільце, Радошин та Дроздні.
Вогонь знищив 20м2 покрівлі, 12 м2 стелі, меблі, речі домашнього вжитку, 3 вікна, телевізор, пошкодив стіни на площі 36 м2, холодильник, мікрохвильову піч, пральну машина, меблі, 1 вікно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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