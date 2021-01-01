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На Волині горіли два дерев’яні будинки

На Волині горіли два дерев’яні будинки
5 грудня волинські рятувальники гасили пожежі у двох дерев’яних будинках.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС на Волині.

Працівники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області оперативно ліквідували пожежу, що виникла у дерев’яному дачному будиночку в селищі Шацьк Ковельського району. Вогонь встиг пошкодити лише 10 м2 перекриття, 10 м2 покрівлі та 5 м2 стіни.

Причина пожежі – встановлюється.

Того ж дня зранку у селі Поповичі цього ж району через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі власником вогнем зайнявся дерев’яний будинок. Пожежа вирувала у кімнаті, де знаходився телевізор, а також розповсюдилася і на кухню.

О 16:48 рятувальники 4-ї та 21-ї Державних пожежно-рятувальних частин ГУДСНС України у Волинській області локалізували пожежу, а о 17:35 повністю її ліквідували. Їм допомагали працівники місцевих пожежних команд з сіл: Сільце, Радошин та Дроздні.

Вогонь знищив 20м2 покрівлі, 12 м2 стелі, меблі, речі домашнього вжитку, 3 вікна, телевізор, пошкодив стіни на площі 36 м2, холодильник, мікрохвильову піч, пральну машина, меблі, 1 вікно.

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Теги: Волинь, пожежі
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