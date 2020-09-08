Де на Волині найвищий рівень радіації





Про це інформують у центрі.



За результатами проведених вимірювань середні показники потужності експозиційної дози в листопаді становили:



м. Луцьк – 11,7 мкР/год



м. Горохів – 12,0 мкР/год



м. Камінь-Каширський – 12 мкР/год



м. Ковель – 11,0 мкР/год



смт. Маневичі – 11,0 мкР/год



м. Нововолинськ – 10,0 мкР/год



смт. Стара Вижва – 11,0 мкР/год



Таким чином, середньомісячні показники потужності експозиційної дози зовнішнього гамма-випромінювання в листопаді поточного року не перевищували природного фону по області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів лабораторного центру та відокремлених структурних підрозділів ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» щоденно проводять вимірювання потужності експозиційної дози на контрольних майданчиках населених пунктів.Про це інформують у центрі.За результатами проведених вимірювань середні показники потужності експозиційної дози в листопаді становили:м. Луцьк – 11,7 мкР/годм. Горохів – 12,0 мкР/годм. Камінь-Каширський – 12 мкР/годм. Ковель – 11,0 мкР/годсмт. Маневичі – 11,0 мкР/годм. Нововолинськ – 10,0 мкР/годсмт. Стара Вижва – 11,0 мкР/годТаким чином, середньомісячні показники потужності експозиційної дози зовнішнього гамма-випромінювання в листопаді поточного року не перевищували природного фону по області.

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