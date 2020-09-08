вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де на Волині найвищий рівень радіації

Де на Волині найвищий рівень радіації
Лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів лабораторного центру та відокремлених структурних підрозділів ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» щоденно проводять вимірювання потужності експозиційної дози на контрольних майданчиках населених пунктів.

Про це інформують у центрі.

За результатами проведених вимірювань середні показники потужності експозиційної дози в листопаді становили:

м. Луцьк – 11,7 мкР/год

м. Горохів – 12,0 мкР/год

м. Камінь-Каширський – 12 мкР/год

м. Ковель – 11,0 мкР/год

смт. Маневичі – 11,0 мкР/год

м. Нововолинськ – 10,0 мкР/год

смт. Стара Вижва – 11,0 мкР/год

Таким чином, середньомісячні показники потужності експозиційної дози зовнішнього гамма-випромінювання в листопаді поточного року не перевищували природного фону по області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: радіаційний фон, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
за що тоді чрнобільські пільги рпоздають...
Відповісти
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку знесли металеві сходи, які незаконно встановили до однієї з квартир. ФОТО
Сьогодні, 18:00
Юні волинські боксери привезли медалі з міжнародного турніру
Сьогодні, 17:40
Де на Волині найвищий рівень радіації
Сьогодні, 17:25
Лучанка продавала сурогат у квартирі. ФОТО
Сьогодні, 17:13
У Луцьку обмежать рух транспорту через забіг Миколаїв
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Де на Волині найвищий рівень радіації Де на Волині найвищий рівень радіації
21 квітень, 08:35
Де на Волині найвищий рівень радіації Де на Волині найвищий рівень радіації
08 вересень, 2020, 02:16
На Волині горіли два дерев’яні будинки На Волині горіли два дерев’яні будинки
Сьогодні, 18:20
У Луцьку знесли металеві сходи, які незаконно встановили до однієї з квартир. ФОТО У Луцьку знесли металеві сходи, які незаконно встановили до однієї з квартир. ФОТО
Сьогодні, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горіли два дерев’яні будинки
Сьогодні, 18:20
 0
У Луцьку на дотримання протиепідемічних обмежень перевірили популярні заклади: де виявили порушення. ФОТО
Сьогодні, 18:11
 0
У Луцьку знесли металеві сходи, які незаконно встановили до однієї з квартир. ФОТО
Сьогодні, 18:00
 0
Юні волинські боксери привезли медалі з міжнародного турніру
Сьогодні, 17:40
 0
Де на Волині найвищий рівень радіації
Сьогодні, 17:25
 0
Медіа
відео
1/8