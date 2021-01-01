У місті на Волині автомобіль збив жінку на переході. ВІДЕО





Запис інциденту опублікували на сторінці



ДТП сталася у понеділок, 6 грудня, близько 10:50 на пішохідному переході на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському.



«Пішохід вибіг на перехід, водночас водій не встиг зреагувати. Пішоходи, будьте свідомі!», – йдеться у коментарі до відео.



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