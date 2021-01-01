У місті на Волині автомобіль збив жінку на переході. ВІДЕО
Сьогодні, 14:37
У Володимирі-Волинському автомобіль збив жінку на пішохідному переході.
Запис інциденту опублікували на сторінці Твій Володимир.
ДТП сталася у понеділок, 6 грудня, близько 10:50 на пішохідному переході на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському.
«Пішохід вибіг на перехід, водночас водій не встиг зреагувати. Пішоходи, будьте свідомі!», – йдеться у коментарі до відео.
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Запис інциденту опублікували на сторінці Твій Володимир.
ДТП сталася у понеділок, 6 грудня, близько 10:50 на пішохідному переході на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському.
«Пішохід вибіг на перехід, водночас водій не встиг зреагувати. Пішоходи, будьте свідомі!», – йдеться у коментарі до відео.
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Коментарі 1
Вона теж добра роззява .
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