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У МОЗ розповіли, чи може людина захворіти одночасно на коронавірус та грип

У МОЗ розповіли, чи може людина захворіти одночасно на коронавірус та грип
Людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. У такому разі симптоми захворювань накладаються один на одного.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

“Людина може одночасно бути інфікована і грипом, і COVID-19. Найчастіше в такому разі симптоми обох вірусів накладаються один на одного. Лікування відбувається згідно з наявними протоколами і багато в чому залежить від тяжкості перебігу інфекції, загального стану та наявних супутніх патологій і ризиків кожного окремого пацієнта”, — зазначила лікар-анестезіолог КП “Лікарня №2 ім. Павлусенка” Житомирської міської ради Дарія Сімчук.

Про симптоми хвороби, акцентують у МОЗ, потрібно інформувати свого лікаря. Тоді він зможе, враховуючи клінічні дані, робити висновки та визначати ступінь хвороби пацієнта.

За чим необхідно слідкувати під час хвороби:

-Температура тіла.
-Артеріальний тиск.
-Сатурація кисню.

Щеплення проти грипу робиться 1 раз на рік. Придбати вакцину можна в аптеці, а вколоти — в амбулаторіях сімейного лікаря або у приватних медзакладах.

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Теги: МОЗ, коронавірус, грип
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