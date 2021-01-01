У МОЗ розповіли, чи може людина захворіти одночасно на коронавірус та грип

Людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. У такому разі симптоми захворювань накладаються один на одного.Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.“Людина може одночасно бути інфікована і грипом, і COVID-19. Найчастіше в такому разі симптоми обох вірусів накладаються один на одного. Лікування відбувається згідно з наявними протоколами і багато в чому залежить від тяжкості перебігу інфекції, загального стану та наявних супутніх патологій і ризиків кожного окремого пацієнта”, — зазначила лікар-анестезіолог КП “Лікарня №2 ім. Павлусенка” Житомирської міської радиПро симптоми хвороби, акцентують у МОЗ, потрібно інформувати свого лікаря. Тоді він зможе, враховуючи клінічні дані, робити висновки та визначати ступінь хвороби пацієнта.За чим необхідно слідкувати під час хвороби:-Температура тіла.-Артеріальний тиск.-Сатурація кисню.Щеплення проти грипу робиться 1 раз на рік. Придбати вакцину можна в аптеці, а вколоти — в амбулаторіях сімейного лікаря або у приватних медзакладах.