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У Луцьку через сильні снігопади вночі працюватиме снігоочисна техніка: попереджають водіїв

У Луцьку через сильні снігопади вночі працюватиме снігоочисна техніка: попереджають водіїв
Згідно з прогнозами синоптиків у ніч з 6 на 7 грудня очікується погіршення погодних умов та сильні снігопади.

Про це інформують у Луцькраді.

У зв’язку з цим, на вулицях працюватиме комунальна снігоочисна техніка.

"Закликаємо водіїв не залишати автомобілів вздовж вулиць, щоб спецтехніка могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу", - просять у мерії.

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Теги: снігопади, Луцьк, снігоочисна техніка
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