У Луцьку через сильні снігопади вночі працюватиме снігоочисна техніка: попереджають водіїв
Сьогодні, 15:09
Згідно з прогнозами синоптиків у ніч з 6 на 7 грудня очікується погіршення погодних умов та сильні снігопади.
Про це інформують у Луцькраді.
У зв’язку з цим, на вулицях працюватиме комунальна снігоочисна техніка.
"Закликаємо водіїв не залишати автомобілів вздовж вулиць, щоб спецтехніка могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу", - просять у мерії.
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Про це інформують у Луцькраді.
У зв’язку з цим, на вулицях працюватиме комунальна снігоочисна техніка.
"Закликаємо водіїв не залишати автомобілів вздовж вулиць, щоб спецтехніка могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу", - просять у мерії.
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