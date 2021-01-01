У Луцьку через сильні снігопади вночі працюватиме снігоочисна техніка: попереджають водіїв





Про це інформують у Луцькраді.



У зв’язку з цим, на вулицях працюватиме комунальна снігоочисна техніка.



"Закликаємо водіїв не залишати автомобілів вздовж вулиць, щоб спецтехніка могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу", - просять у мерії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згідно з прогнозами синоптиків у ніч з 6 на 7 грудня очікується погіршення погодних умов та сильні снігопади.Про це інформують у Луцькраді.У зв’язку з цим, на вулицях працюватиме комунальна снігоочисна техніка."Закликаємо водіїв не залишати автомобілів вздовж вулиць, щоб спецтехніка могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу", - просять у мерії.

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