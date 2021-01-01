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Взяли під варту волинянку, яка за чаркою ледве не зарізала товариша

Взяли під варту волинянку, яка за чаркою ледве не зарізала товариша
У Ковельському районі суд взяв під варту 38-річну жінку, яка вдарила ножем свого співмешканця – 24-річного односельця. Його госпіталізували у у відділення хірургії районної лікарні.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Інцидент трапився у п’ятницю ввечері, 3 грудня, у селі Кримне Ковельського району. За місцем проживання, під час сварки, яка виникла після спільного розпиття спиртного, підозрювана вдарила ножем свого співмешканця – 24-річного односельця.

Постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.

Правопорушницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили їй про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Теги: взяли під варту, ледве не зарізала, Кримне
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