Взяли під варту волинянку, яка за чаркою ледве не зарізала товариша
Сьогодні, 15:35
У Ковельському районі суд взяв під варту 38-річну жінку, яка вдарила ножем свого співмешканця – 24-річного односельця. Його госпіталізували у у відділення хірургії районної лікарні.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Інцидент трапився у п’ятницю ввечері, 3 грудня, у селі Кримне Ковельського району. За місцем проживання, під час сварки, яка виникла після спільного розпиття спиртного, підозрювана вдарила ножем свого співмешканця – 24-річного односельця.
Постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.
Правопорушницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили їй про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Інцидент трапився у п’ятницю ввечері, 3 грудня, у селі Кримне Ковельського району. За місцем проживання, під час сварки, яка виникла після спільного розпиття спиртного, підозрювана вдарила ножем свого співмешканця – 24-річного односельця.
Постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.
Правопорушницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили їй про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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