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Румунія посилила правила в'їзду для невакцинованих українців

Румунія посилила правила в'їзду для невакцинованих українців
Румунія запровадила карантинний режим на 14 днів для прибулих з України невакцинованих мандрівників.

Про зміни правил в’їзду до країни повідомила Держприкородонслужба України в своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

"Для усіх громадян, які прибувають до Румунії з третіх країн (крім ЄС, ЄЕП, Швейцарської Конфедерації), встановлюється карантинний режим на 14 днів", – йдеться у повідомленні.

Згідно з даними порталу МЗС про подорожі, від карантину звільняються вакциновані проти коронавірусу визнаними в ЄС вакцинами, з сертифікатами, які завантажуються на порталі чи в додатку "Дія".

Також від карантину звільняються люди, які залишаються на території Румунії на строк менше 3 днів у виключних/невідкладних випадках, що підтверджується документально, і мають сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту.

У разі, коли громадяни не залишають територію Румунії за 3 дні, з інформуванням управління громадської охорони здоров’я округу, в якому вони проживають, або в якому вони мають адресу, вказану при в’їзді в країну, вони будуть карантиновані на 14 днів, починаючи з четвертого дня після в’їзду на територію Румунії.

Не повинні відбувати карантин люди, які отримали позитивне підтвердження зараженням вірусом за останні 180 днів, для яких пройшло не менше 14 днів з дати підтвердження зараження до дати в’їзду в країну.

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Теги: Румунія, вакцинація, туристи
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