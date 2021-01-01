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Де та на яку зарплату пропонують роботу кухарям на Волині. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

Де та на яку зарплату пропонують роботу кухарям на Волині. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Наразі кухарі потрібні у Луцьку, Володимирі-Волинському, Нововолинську та Любомлі. Пропонують оплату від 10 до 12 тисяч гривень.

Про вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.

У Луцьку на зарплату 10 тисяч гривень потрібен кухар. За деталями - (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).

Візьмуть на роботу кухаря, якому обіцяють винагороду 12 тисяч гривень. Щодо вакансії звертайтесь за номером (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).

У селі Забороль Луцького району є пропозиція для кухаря. Оплата - 10 тисяч гривень. Контакти: (0332) 71-95-06 (Сельвесюк Іванна Михайлівна).

У селі Брище Луцького району шукають кухаря, якому будуть платити 12 тисяч гривень. (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).

У Володимирі-Волинському запрошують на роботу кухаря. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. (03342) 2-05-26 (Панасюк Ірина Ігорівна).

У Нововолинську є вакансії для двох кухарів. Їм пропонують винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. (03344) 3-21-15 (Шаравага Наталія Сергіївна).

На зарплату 12 тисяч гривень готові взяти на роботу кухаря. (03344) 3-21-15 (Шаравага Наталія Сергіївна).

У Любомлі потребують одразу двох кухарів. Оплата - 10 тисяч гривень. (03377) 2-38-42 (Акіф'єва Надія Володимирівна).

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Теги: Волинь, робота, вакансії, кухар, центр зайнятості
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