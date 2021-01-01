Де та на яку зарплату пропонують роботу кухарям на Волині. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

Наразі кухарі потрібні у Луцьку, Володимирі-Волинському, Нововолинську та Любомлі. Пропонують оплату від 10 до 12 тисяч гривень.Про вакансії в областірозповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.У Луцьку на зарплатупотрібен. За деталями - (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).Візьмуть на роботу, якому обіцяють винагороду. Щодо вакансії звертайтесь за номером (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).У селі Забороль Луцького району є пропозиція для. Оплата -. Контакти: (0332) 71-95-06 (Сельвесюк Іванна Михайлівна).У селі Брище Луцького району шукають, якому будуть платити. (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).У Володимирі-Волинському запрошують на роботу. Заробітна плата -. (03342) 2-05-26 (Панасюк Ірина Ігорівна).У Нововолинську є вакансії для двох. Їм пропонують винагороду у розмірі. (03344) 3-21-15 (Шаравага Наталія Сергіївна).На зарплатуготові взяти на роботу. (03344) 3-21-15 (Шаравага Наталія Сергіївна).У Любомлі потребують одразу двох. Оплата -. (03377) 2-38-42 (Акіф'єва Надія Володимирівна).