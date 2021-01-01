Де та на яку зарплату пропонують роботу кухарям на Волині. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 13:23
Наразі кухарі потрібні у Луцьку, Володимирі-Волинському, Нововолинську та Любомлі. Пропонують оплату від 10 до 12 тисяч гривень.
Про вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку на зарплату 10 тисяч гривень потрібен кухар. За деталями - (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).
Візьмуть на роботу кухаря, якому обіцяють винагороду 12 тисяч гривень. Щодо вакансії звертайтесь за номером (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).
У селі Забороль Луцького району є пропозиція для кухаря. Оплата - 10 тисяч гривень. Контакти: (0332) 71-95-06 (Сельвесюк Іванна Михайлівна).
У селі Брище Луцького району шукають кухаря, якому будуть платити 12 тисяч гривень. (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).
У Володимирі-Волинському запрошують на роботу кухаря. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. (03342) 2-05-26 (Панасюк Ірина Ігорівна).
У Нововолинську є вакансії для двох кухарів. Їм пропонують винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. (03344) 3-21-15 (Шаравага Наталія Сергіївна).
На зарплату 12 тисяч гривень готові взяти на роботу кухаря. (03344) 3-21-15 (Шаравага Наталія Сергіївна).
У Любомлі потребують одразу двох кухарів. Оплата - 10 тисяч гривень. (03377) 2-38-42 (Акіф'єва Надія Володимирівна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку на зарплату 10 тисяч гривень потрібен кухар. За деталями - (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).
Візьмуть на роботу кухаря, якому обіцяють винагороду 12 тисяч гривень. Щодо вакансії звертайтесь за номером (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).
У селі Забороль Луцького району є пропозиція для кухаря. Оплата - 10 тисяч гривень. Контакти: (0332) 71-95-06 (Сельвесюк Іванна Михайлівна).
У селі Брище Луцького району шукають кухаря, якому будуть платити 12 тисяч гривень. (0332) 72-81-49 (Луцький міський центр зайнятості).
У Володимирі-Волинському запрошують на роботу кухаря. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. (03342) 2-05-26 (Панасюк Ірина Ігорівна).
У Нововолинську є вакансії для двох кухарів. Їм пропонують винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. (03344) 3-21-15 (Шаравага Наталія Сергіївна).
На зарплату 12 тисяч гривень готові взяти на роботу кухаря. (03344) 3-21-15 (Шаравага Наталія Сергіївна).
У Любомлі потребують одразу двох кухарів. Оплата - 10 тисяч гривень. (03377) 2-38-42 (Акіф'єва Надія Володимирівна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Де та на яку зарплату пропонують роботу кухарям на Волині. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 13:23
34 людини на Волині – у вкрай важкому стані через коронавірус
Сьогодні, 13:10
На Чернігівщині маршрутка потрапила в ДТП: загинуло 13 людей
Сьогодні, 13:02
Медіа