Юні волинські боксери привезли медалі з міжнародного турніру
Сьогодні, 17:40
З 1 до 5 грудня 2021 року у Львові відбувся традиційний, щорічний, міжнародний, XIХ турнір з боксу на призи Андрія Котельника. Збірну Волинської області на змаганнях представляли 4 боксери.
Про це інформує пресслужба Волинської ОДА.
У змаганнях взяли участь боксери 2004–2005 років народження у 13 вагових категоріях, 120 учасників з різних куточків України та учасники з Молдови, Ізраїлю, Німеччини.
Збірну Волинської області на змаганнях представляли 4 боксери, які в підсумку показали гарні результати, здобувши бронзові медалі у скарбничку області.
Зокрема, володарями бронзових нагород стали:
Максим Карпюк у ваговій категорії 57 кг;
Рустам Дзюрбей у ваговій категорії 60 кг;
Вадим Байда у ваговій категорії 67 кг.
Всеволод Рибалко у ваговій категорії 92 кг
Тренують призерів Артур Каменєв, Олександр Грабовський та Юлія Семко.
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Про це інформує пресслужба Волинської ОДА.
У змаганнях взяли участь боксери 2004–2005 років народження у 13 вагових категоріях, 120 учасників з різних куточків України та учасники з Молдови, Ізраїлю, Німеччини.
Збірну Волинської області на змаганнях представляли 4 боксери, які в підсумку показали гарні результати, здобувши бронзові медалі у скарбничку області.
Зокрема, володарями бронзових нагород стали:
Максим Карпюк у ваговій категорії 57 кг;
Рустам Дзюрбей у ваговій категорії 60 кг;
Вадим Байда у ваговій категорії 67 кг.
Всеволод Рибалко у ваговій категорії 92 кг
Тренують призерів Артур Каменєв, Олександр Грабовський та Юлія Семко.
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