Юні волинські боксери привезли медалі з міжнародного турніру





Про це інформує пресслужба Волинської ОДА.



У змаганнях взяли участь боксери 2004–2005 років народження у 13 вагових категоріях, 120 учасників з різних куточків України та учасники з Молдови, Ізраїлю, Німеччини.



Збірну Волинської області на змаганнях представляли 4 боксери, які в підсумку показали гарні результати, здобувши бронзові медалі у скарбничку області.



Зокрема, володарями бронзових нагород стали:



Максим Карпюк у ваговій категорії 57 кг;

Рустам Дзюрбей у ваговій категорії 60 кг;

Вадим Байда у ваговій категорії 67 кг.

Всеволод Рибалко у ваговій категорії 92 кг



Тренують призерів Артур Каменєв, Олександр Грабовський та Юлія Семко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 до 5 грудня 2021 року у Львові відбувся традиційний, щорічний, міжнародний, XIХ турнір з боксу на призи Андрія Котельника. Збірну Волинської області на змаганнях представляли 4 боксери.Про це інформує пресслужба Волинської ОДА.У змаганнях взяли участь боксери 2004–2005 років народження у 13 вагових категоріях, 120 учасників з різних куточків України та учасники з Молдови, Ізраїлю, Німеччини.Збірну Волинської області на змаганнях представляли 4 боксери, які в підсумку показали гарні результати, здобувши бронзові медалі у скарбничку області.Зокрема, володарями бронзових нагород стали:у ваговій категорії 57 кг;у ваговій категорії 60 кг;у ваговій категорії 67 кг.у ваговій категорії 92 кгТренують призерівта

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