На Волині «закладчику» повідомили про підозру
Сьогодні, 16:40
Волинянину, який незаконно придбав в Інтернеті психотропні речовини – амфетамін та PVP для подальшого продажу, повідомили про підозру.
Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 27-річному жителю Нововолинська повідомлено про підозру незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту психотропних речовин, у тому числі в особливо великих розмірах (ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України).
Слідство встановило, що волинянин незаконно придбав в Інтернеті психотропні речовини – амфетамін та PVP – задля продажу їх через "закладки".
Наприкінці жовтня 2021 року працівники поліції вилучили в його оселі понад 400 г психотропів.
Волинянин перебуває під вартою.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.
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Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 27-річному жителю Нововолинська повідомлено про підозру незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту психотропних речовин, у тому числі в особливо великих розмірах (ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України).
Слідство встановило, що волинянин незаконно придбав в Інтернеті психотропні речовини – амфетамін та PVP – задля продажу їх через "закладки".
Наприкінці жовтня 2021 року працівники поліції вилучили в його оселі понад 400 г психотропів.
Волинянин перебуває під вартою.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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