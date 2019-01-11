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На Волині «закладчику» повідомили про підозру

На Волині «закладчику» повідомили про підозру
Волинянину, який незаконно придбав в Інтернеті психотропні речовини – амфетамін та PVP для подальшого продажу, повідомили про підозру.

Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 27-річному жителю Нововолинська повідомлено про підозру незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту психотропних речовин, у тому числі в особливо великих розмірах (ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України).

Слідство встановило, що волинянин незаконно придбав в Інтернеті психотропні речовини – амфетамін та PVP – задля продажу їх через "закладки".

Наприкінці жовтня 2021 року працівники поліції вилучили в його оселі понад 400 г психотропів.

Волинянин перебуває під вартою.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.


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Теги: наркотики, закладки, суд, прокуратура, Волинь, Нововолинськ
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