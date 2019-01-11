На Волині «закладчику» повідомили про підозру

Волинянину, який незаконно придбав в Інтернеті психотропні речовини – амфетамін та PVP для подальшого продажу, повідомили про підозру.Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 27-річному жителю Нововолинська повідомлено про підозру незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту психотропних речовин, у тому числі в особливо великих розмірах (ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України).Слідство встановило, що волинянин незаконно придбав в Інтернеті психотропні речовини – амфетамін та PVP – задля продажу їх через "закладки".Наприкінці жовтня 2021 року працівники поліції вилучили в його оселі понад 400 г психотропів.Волинянин перебуває під вартою.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.Санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.