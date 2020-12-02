Кубок Заходу з ММА здобули волиняни
Сьогодні, 16:25
3-4 грудня 2021 року у Львові відбувся Кубок Заходу зі змішаних єдиноборств ММА «LEMBERG FIGHT CUP», де перемогу здобули волиняни.
Про це інформують у Волинській ОДА.
У змаганнях участь взяли 450 учасників з різних куточків України, у тому числі й команда Волинської області у складі таких бійцівських спортивних клубів, як «Воїн», «Прайд» «Гарда», «Бушідо», «Елемент», «Легіон».
У підсумку змагань Волинська збірна змішаних єдиноборств ММА посіла перше загальнокомандне місце.
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Про це інформують у Волинській ОДА.
У змаганнях участь взяли 450 учасників з різних куточків України, у тому числі й команда Волинської області у складі таких бійцівських спортивних клубів, як «Воїн», «Прайд» «Гарда», «Бушідо», «Елемент», «Легіон».
У підсумку змагань Волинська збірна змішаних єдиноборств ММА посіла перше загальнокомандне місце.
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