Кубок Заходу з ММА здобули волиняни





Про це інформують у Волинській ОДА.



У змаганнях участь взяли 450 учасників з різних куточків України, у тому числі й команда Волинської області у складі таких бійцівських спортивних клубів, як «Воїн», «Прайд» «Гарда», «Бушідо», «Елемент», «Легіон».



У підсумку змагань Волинська збірна змішаних єдиноборств ММА посіла перше загальнокомандне місце.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3-4 грудня 2021 року у Львові відбувся Кубок Заходу зі змішаних єдиноборств ММА «LEMBERG FIGHT CUP», де перемогу здобули волиняни.Про це інформують у Волинській ОДА.У змаганнях участь взяли 450 учасників з різних куточків України, у тому числі й команда Волинської області у складі таких бійцівських спортивних клубів, як «Воїн», «Прайд» «Гарда», «Бушідо», «Елемент», «Легіон».У підсумку змагань Волинська збірна змішаних єдиноборств ММА посіла перше загальнокомандне місце.

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