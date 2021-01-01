Завтра, 7 грудня, 8 областей та Київ виходять «червоної» зони

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З 7 грудня прийняли рішення скасувати червоний рівень епідемічної на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та Києва.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Таке рішення у понеділок, 6 грудня, ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Немчінов також нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – жовтий COVID-сертифікат чи довідку 063/о.
Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.
Таким чином, на жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.
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Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Таке рішення у понеділок, 6 грудня, ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Немчінов також нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – жовтий COVID-сертифікат чи довідку 063/о.
Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.
Таким чином, на жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.
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