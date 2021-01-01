Завтра, 7 грудня, 8 областей та Київ виходять «червоної» зони





Про це повідомив міністр Кабінету міністрів



Таке рішення у понеділок, 6 грудня, ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Немчінов також нагадав, що



Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.



Таким чином, на жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 7 грудня прийняли рішення скасувати червоний рівень епідемічної на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та Києва.Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Таке рішення у понеділок, 6 грудня, ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Немчінов також нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину . Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – жовтий COVID-сертифікат чи довідку 063/о.Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.Таким чином, на жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.

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