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Погода у Луцьку на завтра, 7 грудня

Погода у Луцьку на завтра, 7 грудня
Завтра, 6 грудня, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода, уночі, можливо, пройде сніг.

Про це повідомляє Sinoptіk.

Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.

Температура вночі 0-1° морозу, вдень від 1° морозу.

Нагадаємо, у зв’язку із сильними снігопадами, на вулицях міста вночі працюватиме комунальна снігоочисна техніка.


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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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