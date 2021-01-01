Погода у Луцьку на завтра, 7 грудня





Про це повідомляє Sinoptіk.



Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.



Температура вночі 0-1° морозу, вдень від 1° морозу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 6 грудня, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода, уночі, можливо, пройде сніг.Про це повідомляє Sinoptіk.Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.Температура вночі 0-1° морозу, вдень від 1° морозу. Нагадаємо , у зв’язку із сильними снігопадами, на вулицях міста вночі працюватиме комунальна снігоочисна техніка.

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