Погода у Луцьку на завтра, 7 грудня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 6 грудня, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода, уночі, можливо, пройде сніг.
Про це повідомляє Sinoptіk.
Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Температура вночі 0-1° морозу, вдень від 1° морозу.
Нагадаємо, у зв’язку із сильними снігопадами, на вулицях міста вночі працюватиме комунальна снігоочисна техніка.
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Про це повідомляє Sinoptіk.
Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Температура вночі 0-1° морозу, вдень від 1° морозу.
Нагадаємо, у зв’язку із сильними снігопадами, на вулицях міста вночі працюватиме комунальна снігоочисна техніка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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