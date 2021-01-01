На Волині на волю випустили понад сотню фазанів. ВІДЕО
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На території Добринського лісництва ДП «Камінь-Каширське лісове господарство» відновили популяцію фазана випустили на волю понад сотню фазанів.
Про це інформують у Державній екологічній інспекції у Волинській області.
Випускали пернатих на волю у два етапи, загальна кількість випущених фазанів – понад 100 особин. У заході взяли участь: лісничий Добринського лісництва, громадський інспектор з охорони довкілля у Волинській області, староста Хотешівського старостинського округу Камінь-Каширської міської ради.
Першочергове призначення фазанарію – поповнення фауни господарства, а вже тоді, якщо чисельність буде достатньою, – для проведення полювань. При достатній кількості птахів, користувач мисливських угідь має право сам вирішувати, чи дозволяти полювання на фазанів.
Відповідно до статті 19 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» полювання на фазанів може здійснюватися лише у жовтні-грудні за наявності відповідних дозволів.
Разом із тим, чисельність фазанів у межах всієї Волині надзвичайно мала, а процес розведення є досить тривалим.
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Про це інформують у Державній екологічній інспекції у Волинській області.
Випускали пернатих на волю у два етапи, загальна кількість випущених фазанів – понад 100 особин. У заході взяли участь: лісничий Добринського лісництва, громадський інспектор з охорони довкілля у Волинській області, староста Хотешівського старостинського округу Камінь-Каширської міської ради.
Першочергове призначення фазанарію – поповнення фауни господарства, а вже тоді, якщо чисельність буде достатньою, – для проведення полювань. При достатній кількості птахів, користувач мисливських угідь має право сам вирішувати, чи дозволяти полювання на фазанів.
Відповідно до статті 19 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» полювання на фазанів може здійснюватися лише у жовтні-грудні за наявності відповідних дозволів.
Разом із тим, чисельність фазанів у межах всієї Волині надзвичайно мала, а процес розведення є досить тривалим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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